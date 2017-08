Skowron powiedział, że "uroczystość odznaczenia generała była już wcześniej planowana". To dowód uznania dla jego zaangażowania w rozwijanie polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej, a także wzmacniania wschodniej flanki NATO i zwiększania obecności wojsk USA w Polsce - powiedział.

Wcześniej portal Onet podał, że w Święto Wojska Polskiego prezydent nie tylko nie wręczy nominacji generalskich, "lecz również medali i odznaczeń państwowych". Dodał, że "wyjątek zrobiono jedynie dla amerykańskiego generała Fredericka Hodgesa". Według portalu, ma on zostać odznaczony podczas uroczystości przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, odbywającej się w ramach Centralnej Parady Wojskowej.

We wtorek BBN poinformowało, że prezydent Andrzej Duda zdecydował, iż 15 sierpnia nie odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji generalskich. W ocenie prezydenta trwające prace i brak uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP nie stwarzają warunków do merytorycznej oraz uwzględniającej potrzeby armii oceny przedstawionych kandydatur do awansów generalskich - argumentowało BBN.

Uzasadniało, że "w ocenie prezydenta trwające prace i brak uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP nie stwarzają warunków do merytorycznej oraz uwzględniającej potrzeby armii oceny przedstawionych kandydatur do awansów generalskich".

Jak zaznaczyło BBN, prezydent "oczekuje, że w ramach współpracy Biura Bezpieczeństwa Narodowego z Ministerstwem Obrony Narodowej rozwiązania dotyczące systemu kierowania i dowodzenia zostaną wypracowane w najbliższym czasie, co pozwoli na podjęcie stosownych decyzji kadrowych".

Generał Frederick Hodges jest dowódcą wojsk lądowych Europy. Ma 59 lat. Brał udział w działaniach wojskowych w Iraku i Afganistanie.