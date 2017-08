Matyjaszczyk w 2015 r. ogłosił kampanię, której celem jest odtworzenie woj. częstochowskiego. Złożyły się na nią m.in. list do premier Beaty Szydło, rozmowy z samorządowcami czy działania aktywizujące mieszkańców.

Już wtedy prezydent Częstochowy odwoływał się do wypowiedzi prezesa PiS, który podczas wizyty w Częstochowie w 2014 r. mówił, że przy tworzeniu obecnego podziału województw popełniono błędy i, że miasto powinno odzyskać swą pozycję.

Matyjaszczyk zaznaczył, że w październiku 2015 r. - w odpowiedzi na list przewodniczącego zarządu regionu częstochowskiej Solidarności - prezes PiS potwierdzał, że sprawa woj. częstochowskiego jest elementem programu partii i zapowiadał konsultacje społeczne w przypadku powołania przez PiS rządu.

- Te deklaracje, wzmocnione przez formułowane w czasie kampanii wyborczej obietnice składane przez częstochowskich polityków PiS, rozbudziły nadzieje wielu Częstochowian na odzyskanie wojewódzkiego statusu przez nasze miasto - napisał w liście do prezesa PiS prezydent Częstochowy.

- Dziś ta nadzieja gaśnie, skoro minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak mówi o możliwości rozpoczęcia procedury ewentualnej korekty administracyjnej dopiero w następnej kadencji Sejmu RP. Jest to więc obietnica w stylu: jeżeli będziemy dalej rządzić – być może damy Częstochowie szansę - ocenił.

Wyjaśnił, że pisze do Kaczyńskiego "jako do szefa partii mającej większość w parlamencie, a zatem do osoby mającej decydujący wpływ na sprawy kraju". Podkreślił, że na realizację zapowiedzi przywrócenia woj. częstochowskiego czekają mieszkańcy miasta oraz północnego subregionu woj. śląskiego.

Obecnie region częstochowski jest częścią woj. śląskiego. Idei odtworzenia woj. częstochowskiego przeciwne są m.in. władze woj. śląskiego, a także woj. łódzkiego i świętokrzyskiego, kosztem których miałby powstać nowy region. Marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa (PO) jeszcze w 2015 r. przekonywał, że rozwojowi woj. śląskiego - jako całości - "służy integracja, a nie podział". Jego zdaniem, gdyby woj. częstochowskie powstało, byłoby regionem słabym, z niewielkim budżetem.

Na początku 2016 r. szef częstochowskiego okręgu PiS poseł Szymon Giżyński zapowiadał, że prace nad utworzeniem woj. częstochowskiego zakończą się jeszcze w obecnej kadencji Sejmu. W kwietniu br. szef MSWiA Mariusz Błaszczak odpowiadając w Sejmie na pytanie posłanki PO Izabeli Leszczyny zadeklarował, że rząd nie wycofuje się z zamierzeń powołania woj. częstochowskiego, ale zrealizuje te zamierzenia w dalszej perspektywie, w kolejnej kadencji – poprzedzając to konsultacjami.

Prezydent Częstochowy, wiosną 2016 r. napisał list w tej sprawie do prezydenta Andrzeja Dudy. Odwołał się przy tym do przedwyborczej deklaracji obecnego prezydenta dotyczącej stworzenia strategii rozwojowej dla byłych miast wojewódzkich.