Szydło była pytana w TVP Info, co Europa może i powinna zrobić, żeby nie dochodziło więcej do zamachów terrorystycznych, takich jak te w Hiszpanii.

Premier przypomniała swoją wypowiedź z obrad Sejmu, że "Europa musi się obudzić z letargu". - I musi wreszcie zacząć myśleć o swoim bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie swoich obywateli (...). Trzeba się obudzić z letargu, trzeba postać z kolan i wreszcie nie bać się prawdzie spojrzeć w oczy - podkreśliła Szydło.

- Nie ma takiej ceny, za którą bezpieczeństwo Polaków byśmy mogli sprzedać, więc dla mnie najważniejsze jest to, żeby dzisiaj mieć partnerów w Europie, w elitach europejskich, do rozmawiania o tym, co zrobić, żeby walczyć z terroryzmem - powiedziała premier.

Oceniła, że z polityki migracyjnej, szczególnie kanclerz Niemiec Angeli Merkel, niestety skorzystali ci, którzy dzisiaj "sieją śmierć wśród ludzi". Podkreśliła, że Europa Środkowo-Wschodnia ma rozwiązania dot. walki z terroryzmem.

Szydło powiedziała, żeby nie bać się rozmawiać o terroryzmie. - Nie bać się o tym mówić, nie bać się rozmawiać, niech ta poprawność polityczna wreszcie zostanie zastąpiona rozsądkiem politycznym - oświadczyła szefowa rządu.