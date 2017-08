Klub Kukiz'15 jesienią ma złożyć wniosek o powołanie komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT, które - zdaniem inicjatorów - miały miejsce m.in. za rządów PO-PSL. Pomysł popiera m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki i prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Nie chciałbym, żeby komisja była wymierzona w głównego wroga Prawa i Sprawiedliwości, czyli Platformę Obywatelską. Komisja powinna się zająć tym, jak pracowali wysocy urzędnicy ministerstwa finansów, politycy odpowiedzialni za ten obszar, czyli ministrowie finansów, zarówno (za) rządów Platformy Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Tyszka we wtorek w radiowych "Sygnałach Dnia".

Jak zastrzegł, nie kwestionuje tego, że "rządy PO-PSL są głównym winowajcą" w tej sprawie. Nie ukrywajmy tego, że nawet, jeżeli to zostało ograniczone ostatnio, to cały czas te procedery mają miejsce. W związku z tym będziemy patrzeć też na ręce obecnemu rządowi - zaznaczył poseł Kukiz'15. Do tego zostaliśmy powołani, żeby patrzeć też na ręce ministrowi Morawieckiemu - podkreślił.

Tyszka zaznaczył, że jest zwolennikiem komisji śledczych i według niego powinna zostać powołana również komisja dotycząca reprywatyzacji. Zaznaczył, że dobrze, iż działa komisja weryfikacyjna, ale - jak zastrzegł - "w takim tempie, to ona będzie pracowała 100 lat". To jest przede wszystkim teatr pana wiceministra (sprawiedliwości Patryka), Jakiego - podkreślił poseł Kukiz'15.

Tyszka był też pytany o doniesienia portalu OKO.press, który poinformował, że szefem zespołu przygotowującego dla prezydenta Dudy projekty ustaw o KRS i o Sądzie Najwyższym jest prof. Michał Królikowski - wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. Poseł Kukiz'15 ocenił, że jest to "dobry ekspert", ale zaznaczył, że ustawy o KRS i SN nie reformują sądownictwa; nazwał je "skokiem Prawa i Sprawiedliwości na te instytucje".

Kukiz'15 uważa, że wymiar sprawiedliwości powinien być kontrolowany przez obywateli tzn. sędziowie powinni być wybierani przez ludzi - powiedział Tyszka. Pracujemy nad wprowadzeniem w Polsce instytucji "sędziów pokoju", czyli sędziów wybieranych przez ludzi, zajmujących się drobnymi sprawami karnymi, jak i cywilnymi - dodał.

Wicemarszałek Sejmu odniósł się również do rozpoczynającego się w piątek w Gdańsku cyklu debat dotyczących zmian w konstytucji, w których brać ma udział prezydent Andrzej Duda. My będziemy się włączać w spotkania prezydenta - zapewnił Tyszka.

Co chwila widzimy problemy z konstytucją. To co się dzieje między ministrem obrony narodowej a prezydentem jest wręcz skandaliczne. Sposób traktowania pana prezydenta przez ministra obrony narodowej jest absolutnie nieakceptowalny - powiedział poseł Kukiz'15.

Tyszka pytany o możliwość powstania partii prezydenckiej z udziałem Kukiz'15, powiedział, że "jest tak możliwa, jak wielka koalicja Platformy Obywatelskiej z Prawem i Sprawiedliwością".