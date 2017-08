Ryszard Petru publicznie niejednokrotnie nazwał mnie i Mariusza Kamińskiego przestępcą. Przeanalizowałem wszystko, skonsultowałem się z prawnikami i skieruję prywatny akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi Petru - zapowiedział w wPolsce.pl Wąsik.

W tym tygodniu powinien znaleźć się w sądzie tak, żeby Ryszard Petru miał okazję przeprosić za te słowa i zapłacić nawiązkę na rzecz osób, które zostały poszkodowane w nawałnicach - dodał.

Wąsik: Nie ma w Polsce żadnej inwigilacji opozycji

"Gazeta Wyborcza" napisała w czwartek, że "policyjni tajniacy śledzą działaczy stowarzyszenia Obywatele RP i posła opozycji Ryszarda Petru, lidera Nowoczesnej". "GW" opiera się na nagraniach policyjnych rozmów. Mają one pochodzić z piątku 21 lipca, gdy Senat debatował nad ustawą o Sądzie Najwyższym, a na tyłach gmachu trwała manifestacja przeciwników zmian w sądownictwie.

Wąsik, odnosząc się do tej sprawy, powiedział, że dziennikarz, który napisał artykuł, "słynie z tego, że wypuścił w swoim życiu wiele bardzo nierzetelnych materiałów".

Jeżeli ktoś mógł nagrać na ulicy cokolwiek, to mógł nagrywać tylko i wyłącznie jawny radiotelefon policjanta, który stał w mundurze i jakieś tam hasła padały. Nie wyobrażam sobie, by ktoś na ulicy mógłby nagrać tajną komunikację, którą obserwacja policyjna prowadzi. Przecież to jest łączność kamuflowana - powiedział.

Nie ma w Polsce żadnej inwigilacji opozycji. Żyjemy w państwie prawa - dodał.