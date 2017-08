Poseł PiS był pytany w środę na konferencji prasowej w Sejmie o doniesienia medialne, z których wynika, że w ubiegłym tygodniu premier Beata Szydło wraz z mężem Edwardem oraz prezydent Andrzej Duda z małżonka Agatą Kornhauser-Dudą przebywali na wakacjach w ośrodku prezydenckim w Juracie.

Proszono go też o komentarz do słów Ludwika Dorna, który w TVN24 powiedział, że jeżeli to zaowocuje sojuszem między panem prezydentem a panią premier, to pan (prezes PiS, Jarosław) Kaczyński straci całkowity wpływ na władzę wykonawczą i znaczną część partii albo klubu.

Jurata to miejsce szczególne, a Morze Bałtyckie jest piękne i myślę, że tak prezydent i jak i pani premier i inni politycy doceniają jego uroki. Nie wyciągałbym tu wniosku o żadnych koalicjach. To jest jakiś fake news Ludwika Dorna - powiedział Mosiński.