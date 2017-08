Portal tvp.info ujawnił w środę kolejne fragmenty rozmowy nagranej w lutym 2014 r. ówczesnego szefa PKN Orlen Jacka Krawca z Sikorskim. Według opublikowanego przez portal stenogramu rozmowy, która miała miejsce w jednej z warszawskich restauracji, Sikorski mówi o rektorach polskich uniwersytetów: "nieroby".

Składam zawiadomienie do @PK_GOV_PL, że prezes @KurskiPL - aby przykryć problemy swoje oraz @pisorgpl - ponownie gra przestępczymi taśmami - napisał na Twitterze Sikorski odnosząc się do publikacji.

TVPiS, dysponując materiałami pochodzącymi z przestępstwa, raczyło naruszyć prywatność także mojej rodziny. Nie daruję - podkreślił b. szef MSZ.

Według opublikowanego przez portal tvp.info stenogramu rozmowy, Krawiec w rozmowie z Sikorskim wskazywał, że amerykańskie uczelnie dysponują ogromnymi budżetami.

Jak zobaczyłem te, k***a, kampusy, to wszystko, te budżety w tych uczelniach, pięć miliardów taki Stanford rocznie ma budżet – mówił szef Orlenu. - Endowment (darowizna – red.) z tego jest jedna trzecia. Pięć miliardów, to pieniądze, które mają do wydania. Jedną trzecią mają właśnie z endowment, drugą jedną trzecią mają z dotacji i jedną trzecią mają z inwestowanych pieniędzy. Więc, pięć miliardów to jest, k***a, taaak duży biznes - dodaje Krawiec.

Według stenogramu, Sikorski odparł: - Wiesz, oni (amerykańskie uczelnie - red.) rozumieją to, czego nasi, ku***sy, nieroby, ci wszyscy rektorzy nie rozumieją. Że, wiesz, główne finansowanie uniwersytetów to może być z (niezrozumiałe). Tylko musisz mieć bazę danych.

Absolutnie – przytakuje Krawiec. "Się k***om nie chce. Łatwiej jest naszczekać na rząd, żeby dał, wiesz - dodaje Sikorski.

Tuż po upublicznieniu stenogramów, Sikorski napisał na Twitterze: - Na kłopoty @pisorgpl, nowa taśma. Zrobił ten, kto dysponuje (taśmami - PAP) i korzysta. Pamiętajcie państwo, przestrzegałem: dzisiaj ja, jutro każdy z Was.

To, że żadna nasza uczelnia nie jest wśród pierwszych 400 uniwersytetów świata, to wielka narodowa porażka. Tracimy najlepszych studentów. (...) Endowment (fundusz żelazny) Stanfordu to $22mld a Harvardu $37mld. Szkoda, że większość naszych uczelni nie zabiega o fundusze od alumnów - napisał w kolejnych tweetach były szef dyplomacji.

W innym opublikowanym na antenie TVP Info fragmencie rozmowy, Sikorski z Krawcem rozmawiają o nastrojach społecznych przed wyborami. - Potem są (wybory - red.) samorządowe na jesieni? - pyta Krawiec. - Tak. Ja nie wierzę, żeby naród, jak przyjdzie do wrzucenia kartki, żeby naród chciał "Kaczora" na premiera, a Macierewicza na ministra obrony - odparł Sikorski.

Problem jest taki, że naród nie ma tej świadomości politycznej. Oni jakby nie czytają w tych kategoriach, co my czytamy, że to jest zwycięstwo PiS-u, to jest szaleństwo "Kaczora" i Macierewicza - mówi dalej Krawiec. - Jest jeszcze najmłodsza grupa wyborców, która jak "Kaczor" rządził to miała 12, czy 14 lat (...) Nic nie kumają. A oni jak czytasz w Internecie, to nienawidzą Platformy, są za PiS-em. (...) bo to jest grupa wiekowa, która neguje każdą władzę - dodaje.

Na początku sierpnia portal tvp.info opublikował nowe nagrania z 2014 r. z jednej z warszawskich restauracji. Na taśmach zarejestrowana jest rozmowa Sikorskiego z Krawcem. Obaj m.in. zastanawiali się, jakie są szanse PO na utrzymanie władzy i omawiali wewnętrzne sprawy partyjne – konflikt między Grzegorzem Schetyną i Donaldem Tuskiem. Pod adresem obecnego szefa PO Grzegorza Schetyny pada w pewnym momencie określenie, że "ma knajacki styl lwowskiego żulika".



Ujawniono także nagranie rozmowy Sikorskiego z Krawcem na temat należącej do Orlenu rafinerii, znajdującej się w Możejkach na Litwie.