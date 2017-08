Solvere – to o niej mowa – tworzą Piotr Matczuk i Anna Plakwicz, którzy przez lata pracowali w klubie PiS. Matczuk był szefem Centrum Informacyjnego Rządu, Plakwicz – dyrektorem departamentu obsługi medialnej CIR. Oboje odwołano ze stanowisk 22 maja.

Wyłożyli po 3 tys. zł kapitału zakładowego, władzą w Solvere też podzielili się po równo – każde zostało członkiem zarządu spółki. Źródło: "GW"

Firma zajmuje się PR i komunikacją, a także: działalnością wydawniczą, fotograficzną, produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, reklamą, badaniem rynku i opinii publicznej czy organizacją targów, wystaw i kongresów.

Gdzie mieści się siedziba Solvere? To gdański adres, pod którym działa też kancelaria adwokacka Gotkowicz, Kosmus, Kuczyński i Partnerzy ("Prawnicy od lat są na liście płac PiS").

– Jeśli rejestrowali firmę w Gdańsku pod adresem kancelarii, to znaczy, że dzieje się to za zgodą Jarosława Kaczyńskiego. Że on o wszystkim wie i ich wspiera – komentuje rozmówca "Gazety Wyborczej" z Nowogrodzkiej.

- W klubie ludzi szlag trafia, że będą robić to samo co w KPRM, tylko za większe pieniądze – mówi polityk PiS. Inny zauważa: – Premier wypuszcza na rynek osoby, które dla lobbystów będą teraz łakomym kąskiem, bo przez kogo, jak nie przez nich, próbować dotrzeć do szefowej rządu lub ludzi w jej otoczeniu?

"W partii plotkują, że spółka byłych pracowników biura prasowego ma mieć w przyszłości zlecenia z trzech źródeł: kancelarii premiera, klubu PiS i partii", podaje też "GW".

To kolejni młodzi działacze z zaplecza PiS, którzy idą na swoje. Przed rokiem ludzie od lat związani z PiS Łukasz Oprawski i Mariusz Chłopik założyli Fundację im. Sławomira Skrzypka, by organizować własne forum ekonomiczne – tzw. drugą Krynicę. Fundatorem był prezes NBP Adam Glapiński, zaufany Jarosława Kaczyńskiego jeszcze z czasów PC. Źródło: "GW"