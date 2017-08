Lech Wałęsa był pytany w piątek w Tok FM o obchody rocznicy Sierpnia '80. Mnie zawsze mówiono, że mądrzejsi ustępują. Ja będę składał kwiaty pod pomnikiem. Ja je składałem, kiedy szef związku (NSZZ +Solidarność+ Piotr Duda - PAP) stał w szeregach ZOMO, tak zawsze ok. 9 rano. A potem jak zawsze dam się wykorzystać wszędzie tam, gdzie będzie tego potrzeba, gdzie będę zaproszony - powiedział były prezydent.

Jak zaznaczył, to on podejmował wszystkie decyzje ws. budowy pomnika Poległych Stoczniowców. Wszystkie decyzje od budowy do przesądzenia o wielkości i jakości ja podejmowałem i ja przesądzałem - oświadczył. Wałęsa podkreślił, że nigdy nikogo nie atakował. W swojej obronie często stosuję Stary Testament - ząb za ząb. Znów zostałem zaatakowany przez +Solidarność+, która rości sobie prawo do tamtych czasów i do tamtej wielkości. A on ona ma tylko 5 proc. w każdej dziedzinie - mówił.

Dlatego, jeśli będą mnie atakować postaram się zebrać podpisy, by taką nikczemną +Solidarność+ pozbawić tego znaku, by nie hańbiła tamtej wielkiej Solidarności - dodał.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wyraził w środę zgodę na organizowanie przez "Solidarność" na gdańskim Placu Solidarności zgromadzeń cyklicznych w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Na tym samym placu obchody rocznicy chciał zorganizować KOD, który uzyskał na to zgodę władz Gdańska.

Decyzja wojewody pomorskiego oznaczała więc, że - mimo zgody władz Gdańska - w dniu 31 sierpnia w godz. 12-19:30, nikt inny poza „S”, a więc także KOD, nie będzie mógł zorganizować na Placu Solidarności żadnego wiecu czy innego spotkania. Pomorski KOD poinformował w czwartek, że wycofał wniosek dotyczący organizacji obchodów 37. rocznicy Sierpnia '80 na pl. Solidarności w Gdańsku. Złożył nowy wniosek, w którym wskazał jako miejsce uroczystości najbliższe sąsiedztwo placu - okolice Sali BHP.