Ziobro na konferencji prasowej w Warszawie odniósł się do tego, że Komisja Europejska odrzuciła we wtorek przedstawione przez Polskę stanowisko, według którego KE nie ma prawa ingerować w polski system sądownictwa.

- To jest o tyle zaskakujące, że to zachowanie wskazuje na pewien brak profesjonalizmu, a od KE powinniśmy oczekiwać większego profesjonalizmu, bo warto zachować pozory, że chodzi tu o sprawy merytoryczne, że chodzi o dialog, że chodzi dyskusję. Bo dialog i dyskusja wymagają zapoznania się z argumentacją merytoryczną - powiedział Ziobro.

Podkreślił, że polski rząd wysłał do KE "obszerny dokument, który zawiera bardzo różne dokumenty, różnej natury" i że - jego zdaniem - "nie mógł on być merytorycznie przeanalizowany w tak krótkim czasie". - To niemożliwe, ten pośpiech pokazuje, że tutaj chodzi o politykę i tylko politykę - ocenił szef MS.

Dodał, że ze strony KE "mieliśmy pokaz takiej nonszalancji".