To skandaliczna sytuacja, gdyż do zarządu szczecińskiej spółki został powołany Marek Olszewski, wyrzucony z rządu Prawa i Sprawiedliwości w sierpniu br. Człowiek ten zasłynął w kraju z wypowiedzi antysemickich, które zdyskredytowały go jako prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, ale nie w zdyskredytowały go w oczach prezydenta miasta - powiedziała przedstawicielka Platformy Obywatelskie w radzie miasta Urszula Pańka na środowej konferencji prasowej w Szczecinie.

Radny ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci Wojciech Dorżynkiewicz dodał, że „prezydent miasta Piotr Krzystek ściąga do Szczecina osoby uchodzące za antysemitów, a na członków rady nadzorczych powołuje osoby bez doświadczenia”. Jego zdaniem, działanie Krzystka ma być „potwierdzeniem współrządzenie miastem wraz z Prawem i Sprawiedliwością”.

Prezydent miasta niestety oddaje Szczecin w ręce partii rządzącej i coraz mocniej otacza się ludźmi z Prawa i Sprawiedliwości. Pytamy, ilu jeszcze PiS-owskich antysemitów zatrudnił Piotr Krzystek w urzędzie miasta i w spółkach miejskich? - pytał Dorżynkiewicz. Radni złożyli pismo do prezydenta o natychmiastową dymisję Olszewskiego z zarządu Spółki Fabryka Wody.

Rzecznik prasowy prezydenta miasta Łukasz Kolasa powiedział PAP, że "w chwili obecnej nie ma przesłanek do tego, aby Marek Olszewski miał stracić stanowisko, gdyż spełnia on formalnie wszystkie wymagania dla osób, które mogą zasiadać w radach nadzorczych, a także posiada on duże doświadczenie”.

Prezydentowi nie podobała się wypowiedź Olszewskiego zamieszczona w artykule i uważa ją za niefortunną. Jednak to nie do niego należy ocena tego zdarzenia - dodał Kolasa. Jak zauważył, kandydaturę Olszewskiego wysunęło ugrupowanie, które ma większość w Radzie Miasta czyli Prawo i Sprawiedliwość, "a dokładnie zastępca prezydenta Marcin Pawlicki". Zgodnie z niepisaną zasadą, że mają oni prawo wskazać jednego członka do nowo powstającej spółki - zaznaczył rzecznik.

W sierpniu br. minister sportu i turystyki Witold Bańka zdymisjonował szefa Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) Marka Olszewskiego w związku z jego "skandaliczną wypowiedzią" w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". W artykule tłumaczył on, dlaczego z programów wizyt promujących Polskę wykreślono Auschwitz oraz Muzeum Historii Żydów Polskich.

Auschwitz to nie produkt turystyczny lecz miejsce martyrologii, zadumy i przemyśleń, a my zajmujemy się promocją Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Poza tym chcemy położyć nacisk na promowanie tego, co cenne w naszej własnej kulturze, pokazać nasz wielki wkład w rozwój Europy. Nie mam potrzeby eksponowania miejsc i zdarzeń związanych z historią innych narodów - wyjaśnił w artykule Olszewski.

To polskie, nie żydowskie elity zostały w czasie wojny zupełnie przeorane i zlikwidowane. Pamiętajmy, że kultura żydowska w praktyce cała przetrwała. W latach 30. z Niemiec wielu Żydów emigrowało. W Polsce pod okupacją niemiecką nie było takiej możliwości - dodał.

Olszewski, który pełnił funkcję od końca lutego 2017 roku, to menedżer z 30-letnim doświadczeniem w branży hotelarsko-turystycznej. Przed objęciem stanowiska w POT pracował w sektorze turystyki uzdrowiskowo-wypoczynkowej. Pełnił m.in. funkcję dyrektora w kompleksie SANDRA SPA z siedzibą w Pogorzelicy. Wcześniej był dyrektorem Centrum Medyczno-Uzdrowiskowego Etna w Kołobrzegu oraz prezesem Uzdrowiska Kołobrzeg S.A.

W przeszłości był szefem uzdrowiska w Świeradowie Zdroju oraz dyrektorem przedsiębiorstwa państwowego "Uzdrowisko Kamień Pomorski". Jest magistrem ekonomii, ukończył wydział ekonomiki produkcji SGH w Warszawie. Był również p.o. burmistrza Trzebiatowa.

W poniedziałek prezydent miasta Piotr Krzystek podpisał akt notarialny powołujący Spółkę Fabryka Wody, która będzie odpowiedzialna za budowę aquaparku w Szczecinie. Przewodnicząca rady nadzorczej została Iwona Bobrek, wiceprzewodniczącym jest Grzegorz Wołek, zaś członkiem rady – Marek Olszewski.