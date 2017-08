W porównaniu z badaniem z lipca przybyło zarówno zwolenników rządu Beaty Szydło (z 38 proc. do 41 proc.), jak i przeciwników (z 31 proc. do 34 proc.), a ubyło badanych deklarujących obojętność (z 28 proc. do 24 proc.). Stosunku do rządu nie wyraziło 2 proc. respondentów.

46 proc. ankietowanych jest zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło, o 1 punkt procentowy więcej niż przed miesiącem. Niezadowolenie z tego wyraziło 39 proc. badanych, dokładnie tyle samo co w lipcu. 14 proc. nie miało na ten temat zdania.

52 proc. dobrze ocenia wyniki działalności rządu premier Beaty Szydło od czasu objęcia przez nią władzy (o 1 punkt procentowy więcej niż przed miesiącem). O 1 punkt procentowy - z 37 proc. do 38 proc. - wzrósł także odsetek ankietowanych źle oceniających wyniki działalności gabinetu Szydło. 10 proc. nie wyraziło opinii w tej kwestii.

Zdaniem 49 proc. badanych polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (o 2 punkty procentowe więcej niż w lipcu). Przeciwnego zdania jest 39 proc. ankietowanych (o 1 punkt procentowy więcej niż przed miesiącem). 12 proc. nie wyraziło zdania w tej kwestii.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 17–24 sierpnia 2017 r. na liczącej 1009 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.