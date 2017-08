Chcę tylko sprawiedliwości, a nie zemsty. Złapcie te bestie, a wrócę do Rimini - zapowiada kobieta.

Męczy mnie przypominanie tego, co się stało, a politycy, którzy mówią o karze śmierci, instrumentalnie wykorzystują sprawę dla swoich celów. Jakie znowu tortury, jaka kara śmierci? My chcemy tylko, żeby ich aresztowali, i żeby te bestie zapłaciły za to, co zrobiły, żeby móc wrócić do Rimini jako zwykli turyści - cytuje wypowiedź Polki RMF FM.

26-letnia Polka została zgwałcona, a jej partner dotkliwie pobity na plaży w nocy z piątku na sobotę przez czterech poszukiwanych wciąż imigrantów z Afryki Północnej.