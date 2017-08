Pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność" powiedział w Polsat News, że w czwartek godz. 9 złoży kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 na Placu Solidarności, a następnie wróci do pracy w Europejskim Centrum Solidarności.

I jestem do dyspozycji tych, którzy mnie zaproszą. Tam, gdzie mnie zaproszą, to tam będę występował czy uczestniczył - powiedział Wałęsa.

Dodał, że NSZZ "Solidarność" zaprosiła go tylko na mszę "i nic poza tym". - Lubię się modlić, więc będę się modlił - dodał. Samo zaproszenie Wałęsa ocenił jako "bezosobowe".

W czwartek po południu w Gdańsku zaplanowano uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" - Specjalnym gościem tego posiedzenia oraz dalszych części obchodów będzie marszałek Senatu Stanisław Karczewski. O godz. 17 w Bazylice św. Brygidy odbędzie się msza, która ma zostać odprawiona przez metropolitę gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia. Po nabożeństwie, jego uczestnicy złożą kwiaty pod pomnikiem księdza prałata Henryka Jankowskiego, a następnie przejdą ulicami Gdańska na Plac Solidarności pod historyczną bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie także złożone zostaną kwiaty.

Z kolei w ramach uroczystości organizowanych przez Komitet Obrony Demokracji przed historyczną Salą BHP działać będzie Miasteczko Obywatelskie, zaplanowany jest przemarsz ulicami śródmieścia z flagą narodową o długości ok. 50 metrów oraz o godz. 19. wiec przed Salą BHP - w tym wydarzeniu, jak zapowiadają organizatorzy udział wziąć ma Wałęsa, a także m.in. Bogdan Borusewicz, Henryka Krzywonos oraz Władysław Frasyniuk.

Wałęsa w środowej rozmowie w Polsat News potwierdził też swoje deklaracje, które złożył na łamach poniedziałkowego wydania dziennika "Rzeczpospolita", w którym powiedział, że zastanawia się nad zbieraniem podpisów za odebraniem nazwy "Solidarność" obecnemu związkowi zawodowemu. - To co się dzieje teraz, to mnie się jako byłemu przewodniczącemu i budowniczemu, nie podoba - powiedział.

Dodał, że kiedyś "Solidarność" liczyła 10 milionów członków, a obecnie jest to pół miliona, więc "większość jest po innej stronie". - Zamierzam się zwrócić do tej większości, aby tej mniejszości, której zachowanie mnie się nie podoba, aby przez referendum zabrać im prawo do nazwy "Solidarność" - powiedział Wałęsa.

Zapytany, co mu się w obecnej "Solidarności" nie podoba stwierdził: m.in. "pomówienia, że to nie ja kierowałem strajkiem, ale jacyś bliźniacy".

Wałęsa odniósł się do wysokiego poparcia dla PiS odnotowywanego w sondażach. W sierpniowych badaniach CBOS PiS uzyskał 41 proc. poparcia.

Takich kłamstw, takiej perfidii nawet za komunizmu nie było - powiedział. Dodał, że obecny rząd "demagogią, populizmem, obiecankami kupuje sobie część narodu". - A jednocześnie to nasze rządzenie i PO rządzenie no nie było tak do końca dobre i to powoduje, że tymi argumentami można grać i wygrywać - stwierdził Wałęsa. Jak jednak dodał "do jakiegoś czasu to się udaje, ale końcówka będzie niedobra i za to wszystko przyjdzie czas rozliczeń". "I jestem przekonany, że rozliczymy tych ludzi, którzy tyle złego dla Polski czynią" - powiedział Wałęsa.