Pełnomocnicy prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz: Zofia Gajewska i Bartosz Przeciechowski zostali w ubiegłym tygodniu wykluczeni z posiedzenia komisji weryfikacyjnej, która badała reprywatyzację stołecznej kamienicy przy ul. Poznańskiej 14. Prawnicy zadawali zeznającym przed komisją świadkom - lokatorom budynku pytania m.in. o zadłużenie lokali. Szef komisji Patryk Jaki uznał to działanie na "dręczenie" mieszkańców kamienicy.

Nawiązując do ubiegłotygodniowej rozprawy, Paweł Lisiecki (PiS) powiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że prawnicy miasta, zatrudnieni przez kancelarię Pociej Dubois Kosińska-Kozak, "dosyć mocno" próbowali podważyć wiarygodność jednej z zeznających wówczas lokatorek kamienicy.

Według niego, ta sama kancelaria de facto uczestniczyła i uczestniczy w jakiś sposób w procesie reprywatyzacji reprezentując osoby, które starają się o zwrot nieruchomości. Kancelaria ta w 2016 r. oraz w 2017 r. występowała z pismami do ratusza w sprawach konkretnych nieruchomości. Przypomnę tutaj tylko nieruchomości położone przy ulicy Topiel 12, Miodowej 14, 16, 18, pl. Trzech Krzyży 2, pl. Trzech Krzyży 18, rogu ul. Brackiej 2, ul. Brackiej 1, rogu ul. Żurawiej, Nowolipie 80, Czystej 6, Krakowskim Przedmieściu 42/22, Marszałkowskiej 6, Mazowieckiej 16, Żelaznej 83 - mówił Lisiecki.

Jak dodał, do lipca tego roku jedna z osób reprezentujących prezydent Warszawy przed komisją weryfikacyjną, miała pełnomocnictwo od osób starających się o zwrot, do zajmowania się nieruchomością przy ul. Żurawiej 9. W związku z tym - jak dowodził Lisiecki - mamy do czynienia z konfliktem interesów, który może wpływać na postawę nie tylko pani prezydent, ale również osób reprezentujących ją w komisji.

Polityk ironizował, że być może mamy do czynienia z sytuacją, w której interesy pani prezydent oraz interesy kancelarii są zbieżne, więc być może pani prezydent jest dobrze reprezentowana przez kancelarię, która została wynajęta przez miasto i jest opłacana z pieniędzy warszawiaków.

O tym, że konflikt interesów w przypadku prawników miasta jest "ewidentny", przekonywał też we wtorek Jan Mosiński (PiS). W dniu dzisiejszym wystąpimy do pani prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz z zapytaniem, po czyjej stronie stoi, kogo reprezentuje jako prezydent Warszawy, czy grupę osób, która chce przejąć te nieruchomości - zapowiedział na wtorkowej konferencji. Jego zdaniem Gronkiewicz-Waltz powinna określić się czy stoi po stronie warszawiaków, zwłaszcza tej grupy lokatorów, która jest już na granicy, czyli lada dzień będzie musiała opuścić zajmowane lokale w wyniku eksmisji.

Mosiński, pytany przez PAP, którego z prawników miasta ma na myśli, powiedział, że chodzi o mec. Zofię Gajewską. Zofia Gajewska reprezentowała w sprawach roszczeń inne osoby. Ja tych nazwisk nie podam, bo nie mam do tego uprawnienia ze strony tamtych osób, ale na pewno nie reprezentowała podatników, w sensie osób poszkodowanych w procesie reprywatyzacji, ale raczej osoby, które na tej reprywatyzacji chciały zarobić. Kwestia legalnie czy nielegalnie, ja w to nie wynikam, bo nie mam materiałów źródłowych - zaznaczył poseł.

Dodał, że prezydent Warszawy, zamiast korzystać z pełnomocników z kancelarii Pociej Dubois Kosińska-Kozak Hanna, powinna posiłkować się biurem prawnym ratusza.

W ostatni piątek komisja weryfikacyjna zapowiedziała złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydent Warszawy i pełnomocników miasta w sprawie ujawnienia danych wrażliwych świadków podczas posiedzenia dotyczącego kamienicy przy ul. Poznańskiej 14.

Komisja oddaliła ponadto wnioski Gronkiewicz-Waltz o uchylenie 12 tys. zł grzywien za jej niestawiennictwa na rozprawach w czterech postępowaniach prowadzonych przez komisję. Prezydent stolicy konsekwentnie odmawia udziału w jej pracach jako strona postępowań, argumentując, że komisja działa w sposób niekonstytucyjny. Za każde niestawiennictwo dostaje po 3 tys. zł grzywny.

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji od początków czerwca br. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych ws. reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. W środę odbędzie się rozprawa komisji poświęcona reprywatyzacji nieruchomości położonej przy Marszałkowskiej 43.