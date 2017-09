- Są to bezpodstawne teorie prezentowane na łamach gazety, która jest zaangażowana w spór polityczny - powiedział Błaszczak w środę w porannym wywiadzie dla radiowej Jedynki.

- Cieszę się z tego, że gazety nie są miałkie, tylko mają swój charakter, prezentują pewne poglądy polityczne. Ta gazeta jest gazetą, która bardzo mocno atakuje rząd, bezpodstawnie zupełnie - ocenił. - Bezpodstawnie, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w naszym kraju, to proszę popatrzeć na sytuację u naszych sąsiadów - dodał.

W jego ocenie "służby są przygotowane, mają odpowiednie narzędzia, żeby przeciwdziałać zagrożeniu".

- Mówiono o ustawie antyterrorystycznej, tymczasem dzięki ustawie antyterrorystycznej doprowadziliśmy do tego, że z Polski zostało deportowanych kilku ludzi, którzy mieli związki z islamskimi organizacjami terrorystycznymi - zaznaczył szef MSWiA.