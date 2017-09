Słowa @kplapinski o wpływie PBS na skład rządu świadczą o braku kompetencji albo złym wychowaniu. Gdybym był jego szefem zwolniłbym go - napisał w środę na Twitterze marszałek Senatu.

Słowa @kplapinski o wpływie PBS na skład rządu świadczą o braku kompetencji albo złym wychowaniu. Gdybym był jego szefem zwolniłbym go. pic.twitter.com/T8YJXmX2MG — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) 6 September 2017

Łapiński we wtorek był pytany przez dziennikarzy w Krynicy o doniesienia medialne mówiące o tym, że prezydent Andrzej Duda zażądał od premier Beaty Szydło dymisji szefa MON Antoniego Macierewicza.

Co wiesz o Antonim Macierewiczu?

Trudno mi się odnosić do różnego rodzaju spekulacji medialnych. Oczekiwania, co do zmian w rządzie to poważna sprawa - odparł minister. Jeśli prezydent miałby oczekiwania co do zmian w składzie Rady Ministrów, to na pewno wyraziłby je prezesowi Kaczyńskiemu, a takiej informacji nie mam, żeby takie propozycje formułował - oświadczył Łapiński. Dodał, że zgodnie z Konstytucją, prezydent dokonuje zmian w rządzie na wniosek prezesa Rady Ministrów.

W środę w TVP Info marszałek Senatu ocenił, że jest to "wyskok pana rzecznika pana prezydenta".

Świadczy to albo o nieznajomości przepisów, niekompetencji, albo po prostu o złym wychowaniu. Ja gdybym był szefem pana rzecznika zwolniłbym go z pracy. (...) Przecież wie, jakie są uwarunkowania prawne i z kim pan prezydent rozmawiałby, z kim będzie rozmawiał, jeśli będzie chciał na ten temat rozmawiać. (...) Ja osobiście gdybym miał takiego rzecznika to bym zmienił rzecznika - oświadczył Karczewski.

Marszałek pytany, czy jego zdaniem była to inicjatywa samego rzecznika, czy inicjatywą "oddolną, odgórną, odśrodkową, boczną" ocenił, że konsekwencje takiej wypowiedzi powinien ponieść rzecznik pana prezydenta.