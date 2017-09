We wtorek podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy nagrodę Człowieka Roku odebrała Beata Szydło. Premier podziękowała między innymi Jarosławowi Kaczyńskiemu. "To jego wizja i determinacja zaowocowało zwycięstwami, które odnieśliśmy - dodała. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wręczając nagrodę szefowej rządu podkreślił, że "jest to nagroda za to, kim jest Beata Szydło", a więc "nagroda za osobowość".

Laureatem ubiegłorocznej edycji został premier Węgier Viktor Orban. Statuetkę wręczała mu wówczas premier Beata Szydło.

W przeszłości laureatami Nagrody Człowieka Roku Forum Ekonomicznego w Krynicy byli m.in.: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Janusz Lewandowski, Vaclav Havel, Aleksander Kwaśniewski i Jan Paweł II.