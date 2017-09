Zdaniem Grzegorza Schetyny obecna sytuacja polityczna i związane z nią tarcia na linii prezydent-PiS, są kontynuacją tego, co działo się jeszcze przed przerwą letnią, a na co wpływ miało między innymi prezydenckie weto do ustaw wprowadzających reformy w sądownictwie.

W opinii Schetyny, obecne działania prezydenta wskazują na to, że będzie rosła jego aktywność, a odbywać się to będzie kosztem partii rządzącej. - Prezes Kaczyński stracił kontrolę nad prezydentem Dudą i jego polityką. Prezydent dziś chce zbudować swoją podmiotowość, czyli staje przeciwko Kaczyńskiemu i PiS-owi, chce być niezależnym podmiotem politycznym, to będzie skutkowało nowym rozdaniem w polskiej polityce - skomentował Schetyna w programie "Jeden na jeden" w TVN24.

Spytany o przygotowywane przez prezydenta projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS, Schetyna powiedział, że jest zaskoczony tym, iż w pracach nad nimi bierze prof. Michał Królikowski (wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL). Co do samych projektów, powiedział, że rozmowy z prezydenckimi prawnikami będzie można rozpocząć dopiero po zakończeniu prac przez zespół prezydenta.

Schetyna nie wykluczył również, że możliwa będzie współpraca z prezydentem Dudą. - Myślę, że jeżeli nowy projekt będzie otwierał nową rzeczywistość i będzie spojrzeniem podmiotowym na kwestię ustroju sądów i KRS, to tak, wtedy otwiera się możliwość współpracy nie tylko na poziomie legislacyjnym, ale także politycznym - powiedział.