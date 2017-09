"Super Express" dotarł do prokuratorskich akt. Wynika z nich, że w 2015 r. Mateusz Kijowski zarobił… 3 złote.

Podczas śledztwa w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie sprawdzono przychody byłego lidera KOD w latach 2006-2015. Co z nich wynika? W 2006 r. Kijowski zarobił 151 tys. zł netto, ale w kolejnych latach jego roczne zarobki zmalały do ok. 18 tys. zł. Ku zaskoczeniu śledczych, w 2015 r. działacz KOD wykazał jedynie. 3 złote przychodów. Źródło: "SE"

Kijowski zarabiał przede wszystkim jako informatyk (pracował m.in. w PZPN). Wcześniej był też zarejestrowany jako bezrobotny (od 17 października 2006 r. do 14 listopada 2007 r. i od 16 maja 2008 r. do 31 maja 2009 r.).