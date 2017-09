Informacja, że do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem Dudą doszło z inicjatywy prezesa PiS wydaje mi się wysoce prawdopodobna. Spotkanie z inicjatywy prezesa PiS jest istotne, bo ten, kto prosi o rozmowę pokazuje, że jest w trudniejszej sytuacji - powiedział były szef MSWiA, Ludwik Dorn w "Faktach po Faktach".

Spotkanie odbywa się w Belwederze i to jest ważne, bo po raz pierwszy Andrzej Duda został uznany za prezydenta przez pana Jarosława Kaczyńskiego. Do tej pory tak nie było, to bardzo istotna zmiana. Gdyby Jarosław Kaczyński nie uznał Andrzeja Dudy za prezydenta nie byłoby możliwości rozmowy - powiedział Ludwik Dorn.

Spotkanie prezydenta Dudy i prezesa PiS zaczęło się ok. godziny 18.00 i trwało ponad dwie godziny.