Ryszard Czarnecki w sobotę w RMF FM podkreślił, że rozmowa między prezydentem a prezesem była konstruktywna i merytoryczna i dotyczyła przede wszystkim kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości. Według mojej wiedzy była daleko idąca wola porozumienia się i kontynuacji tej reformy - zaznaczył europoseł. Na pytanie, czy Jarosław Kaczyński poznał szczegóły przygotowywanych przez prezydenta ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS, Czarnecki odparł, że "one są tworzone", ale prezydent i szef PiS o nich rozmawiali.

Jego zdaniem różnice poglądów co do reformy wymiaru sprawiedliwości między Pałacem Prezydenckim, a PiS są niewielkie. Różnice mogą być w dwóch, trzech punktach, natomiast co do generalnych założeń to jest pełna zgoda - zapewnił europoseł.

Według Czarneckiego ze względów merytorycznych do konsultacji ws. reformy powinno również dojść między prezydentem a Ministerstwem Sprawiedliwości. Myślę, że prawnicy prezydenta i prawnicy MS powinni kooperować - ocenił. Na pytanie, czy w obozie rządzącym nie ma rozłamów, odpowiedział, że to było widać, słychać i czuć po piątkowej rozmowie. Myślę, że będą następne - dodał Czarnecki.

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim trwało w piątek prawie 2,5 godziny. Jego tematem były m.in. zmiany w sądownictwie. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński powiedział dziennikarzom, że prezydent w rozmowie z Kaczyńskim zadeklarował, iż jest zwolennikiem prawdziwej reformy sądownictwa i liczy, że jego projekty będą poparte w Sejmie.

Prezydent pod koniec lipca ogłosił decyzje o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak mówił, kierował się poczuciem odpowiedzialności za polskie państwo. Zapowiedział też przygotowanie własnych projektów, które następnie przedstawi Sejmowi. Jak powiedział w czwartek prezydencki minister Andrzej Dera projekty są kończone.