Jarosław Kaczyński 10 września mówił na Krakowskim Przedmieściu o Polsce jako samotnej wyspie, ale wyspie wolności i tolerancji.

- To prowadzenie nas do wielkiej katastrofy. Samotność we współczesnym świecie jest tragedią i wielkim politycznym błędem – powiedział Aleksander Kwaśniewski na antenie radia ZET. - Jak Kaczyński mówi o tolerancji, to wszystko mi się przewraca. Tak nietolerancyjnej formacji ja nie znam – dodawał.

- Nie ma tolerancji wobec nas, byłych komuchów, postkomuchów. Mówi się o zdradzieckich mordach. Jaka to tolerancja?! To zafałszowane określenie w ustach liderów PiS – komentował były prezydent.