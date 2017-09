Obecnie sędzia SN Maciej Pacuda przedstawia uzasadnienie tego postanowienia trzech sędziów SN.

Taka jest decyzja SN, co do pytania prawnego ws. umocowania sędzi Julii Przyłębskiej "do dokonywania czynności za prezesa Trybunału Konstytucyjnego, jako stronę albo uczestnika postępowania cywilnego" oraz problemu, czy tę kwestię może oceniać sąd powszechny. Pytanie zadał Sąd Apelacyjny w Warszawie w lutym br. na kanwie wniosku b. prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego w trybie cywilnym.

Przedstawicielka Prokuratury Krajowej prok. Bożena Górecka wniosła, by SN odmówił odpowiedzi na oba pytania. Pełnomocnik b. prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego mec. Roman Nowosielski wniósł, by SN udzielił odpowiedzi pozytywnej na pierwsze pytanie.