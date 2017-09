W sieci dostępne są strony internetowe: takjakbylo.pl i sprawiedliwesady.pl, będące częścią kampanii informacyjnej Polskiej Fundacji Narodowej, która chce Polakom i obserwatorom za granicą przybliżyć szczegóły reformy wymiaru sprawiedliwości. Powstał także pierwszy spot internetowy.

Szczegóły kampanii przedstawili wspólnie w piątek: premier Beata Szydło i władze Polskiej Fundacji Narodowej. Cezary Jurkiewicz, prezes Fundacji i szefowa rządu zgodnie podkreślali, że celem akcji jest przekazywanie prawdy o tym, co dzieje się w naszym kraju.

W czwartek Polska Fundacja Narodowa poinformowała, że jej działania mają na celu wyjaśnienie polskiej i światowej opinii publicznej znaczenia reform wymiaru sprawiedliwości oraz pokazanie, że znajdują się one w nurcie europejskiego i światowego dziedzictwa demokratycznego. Jak podkreślono, działania podjęte przez fundację włączają się w nurt ogólnopolskiego i światowego zainteresowania przeprowadzanymi w Polsce reformami.

We wtorek w Polsat News spytano wiceszefa MS czemu do akcji informacyjnej PiS dot. sądownictwa użyto środków publicznych.

Chcę powiedzieć jedną rzecz: to nie są środki publiczne zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jeden z przepisów mówi, co jest środkiem publicznym, a drugi, na co mogą być one wydawane; to nie są środki publiczne - odpowiedział Wójcik. Podkreślił, że akcję prowadzi fundacja, "na którą jakaś grupa fundatorów płaci środki".

Dopytywany czy jego zdaniem taka akcja służy promocji polskiej marki, Wójcik odpowiedział: Zgodnie ze statutem jest to działanie uprawnione, bo wizerunek buduje się zarówno za granicą jak i w Polsce. Skala dezinformacji, jaka miała miejsce w ostatnich tygodniach ws. sądów naprawdę przelała czarę goryczy.

Wójcik podkreślił, że kampania informacyjna dot. sądów "to nie jest akcja PiS ani rządu".

Pytany, czy promocji polskiej marki za granicą służy pokazywanie, że "mamy też sędziów, którzy kradną wafle", Wójcik zaznaczył, że nie zna kolejnych etapów akcji. Zawsze będę jednak popierał każde działanie, które niszczy dezinformację w przestrzeni publicznej, a opozycja doskonale wie, że nakłamała tyle przy okazji ustawy o Sądzie Najwyższym, KRS i o ustroju sądów powszechnych - podkreślił wiceszef MS.

Misją powołanej latem zeszłego roku Polskiej Fundacji Narodowej jest budowa pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą. Fundacja powstała z inicjatywy 17 prezesów spółek Skarbu Państwa.