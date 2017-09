Wczoraj (we wtorek) złożyliśmy projekt dezyderatu do sejmowej komisji obrony narodowej w sprawie powiązań ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Prezydium sejmowej komisji obrony narodowej przyjęło ten wniosek i zgodnie z deklaracją przewodniczącego będzie on przedmiotem obrad komisji na posiedzeniu za dwa tygodnie - poinformował na środowej konferencji prasowej wiceszef komisji ON Czesław Mroczek (PO).

Chodzi m.in. o powiązania Macierewicza z osobami, o których pisze w swojej książce "Macierewicz i jego tajemnice" dziennikarz Tomasz Piątek.

Domagamy się zawieszenia ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza do czasu wyjaśnienia tej sprawy; żądamy wyjaśnień premiera rządu - zaznaczył Mroczek.

Co wiesz o Antonim Macierewiczu?

Książka - jak wynika z informacji podawanych przez wydawcę - ma opisywać i dokumentować m.in. "powiązania ministra z wybitnym gangsterem-finansistą Siemionem Mogilewiczem", który - jak podano - "współpracuje z sowieckim/rosyjskim wywiadem wojskowym GRU, jak również z samym Władimirem Putinem". Pod koniec czerwca szef MON złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dziennikarza, w związku z treścią jego książki. Sprawę bada warszawska prokuratura okręgowa.