- Nie oszczędzał się - mówią w rozmowie z Gazeta.pl osoby z bliskiego otoczenia polityka. Mniej więcej tydzień temu lider ugrupowania Kukiz’15 trafił do szpitala w Głuchołazach, czyli niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Powodem miało być ogólne złe samopoczucie.

- Sam nie wiedział, co mu się dzieje - słyszymy. Przyczyn takiego stanu rzeczy współpracownicy upatrują w ciągłym stresie, braku snu, "fali hejtu" wobec niego, papierosach, częstych podróżach i piciu dużych ilości napojów energetyzujących. Kukiz miał się ostatnio rozchorować i polecieć z infekcją do Stanów Zjednoczonych.

Okazuje się, że Kukiz musi przejść w szpitalu serię badań, potem w planach polityka jest rehabilitacja oraz odnowa biologiczna. Nie będzie go podczas sejmowych posiedzeń, a do aktywności ma powrócić za niespełna miesiąc, czyli ok. 10 października. Współpracownicy nie ukrywają, że Kukiz przez ostatnie dwa lata się nie oszczędzał. Mimo, że nie ma go w pracy, wciąż jest aktywny w mediach społecznościowych. - Bo on tym żyje. Nie jest w stanie od tego odpocząć, choć lekarze mu to radzą – mówi Gazecie.pl jeden z rozmówców.