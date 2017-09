Posłowie PO: Monika Wielichowska, Mariusz Witczak i Marcin Kierwiński zaprezentowali na czwartkowej konferencji prasowej spot internetowy, który - jak mówili - pokazuje kulisy "wielkiego przekrętu" Prawa i Sprawiedliwości.

- Ten film w krótki sposób, ale jakże dobitny, zobrazował państwo PiS w soczewce, w pigułce, symbol władzy PiS. Pokazał pajęczynę, pokazał obłudę, pokazał kłamstwa oraz dziwne relacje i połączenia- powiedziała Wielichowska, podkreślając, że żadna instytucja państwowa nie chce się zająć "aferą billboardową".

Witczak ocenił, że po takim "procederze w normalnym państwie upadają rządy, premier podaje się dymisji". - My żyjemy w państwie PiS-owskim, w którym na domiar złego premier nie tylko nie podaje się do dymisji, ale poręcza transfery finansowe ze spółek Skarbu Państwa na rzecz fundacji, która z kolei przesyła te pieniądze firmie, którą zarządzają ludzie powiązani z premier i organizują kampanię polityczną - mówił poseł PO.

Ocenił, że jest to sytuacja "niedopuszczalna". - Nie możemy się na to godzić. Żądamy w imieniu obywateli, w imieniu właścicieli spółek Skarbu Państwa - bo przedsiębiorstwa państwowe to własność wszystkich Polaków - natychmiastowego zaprzestania transferów finansowych do Fundacji, która używa tych pieniędzy na cele polityczne, na cele kampanii, która sprzyja PiS-owi - zaznaczył Witczak.

Zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie żądało dostępu do wszystkich umów spółek Skarbu Państwa, które - według niego - "pokażą na jakich zasadach prezesi spółek zgodzili się przekazywać pieniądze Fundacji". Zdaniem Witczaka prezesi spółek powinni "jak najszybciej" rozwiązać wszystkie umowy z PFN.

#AferaBillboardowa PiS przypomina mechanizm prania pieniędzy. Pisowska propaganda z kieszeni Polaków staje się symbolem #państwoPiS.

RT🔁 pic.twitter.com/NTftIv2VYG — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) 14 września 2017

Poseł Marcin Kierwiński (PO) poinformował, że klub Platformy zwróci się o zwołanie, w trybie pilnym, posiedzenia sejmowej komisji ds. energii i skarbu państwa tak, aby - jak uzasadniał - posłowie mogli wysłuchać, co mają do powiedzenia w tej sprawie prezesi tych spółek.

Kampania PFN ws. sądów, zdaniem jej twórców, ma na celu wyjaśnienie polskiej i światowej opinii publicznej cel reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Częścią kampanii są strony internetowe: sprawiedliwesady.pl i takjakbylo.pl. Kampania ma się toczyć w telewizji, Internecie i na ulicach, gdzie pojawiły się pierwsze billboardy z hasłem: "Niech zostanie tak jak było. Czy na pewno tego chcesz?". Powstały też profile "Sprawiedliwe sądy" na Facebooku i Twitterze oraz kanał na Youtube.

Misją powołanej latem zeszłego roku Polskiej Fundacji Narodowej jest budowa pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą.