Prawdą jest też to, co mówił Rafał Trzaskowski, że mi bardzo na tym zależało. Uważałem, a to wynikało z badań, mojego doświadczenia oraz z tzw. nasłuchu społecznego, że w większości krajów UE są tego typu świadczenia, że ten, kto je wprowadzi w Polsce, zyska na tym politycznie. Z punktu widzenia budowania kapitału społecznego polskich rodzin, wiedziałem, że to pomoże m.in. w kształceniu dzieci. Krótko mówiąc, że będzie to miało bardzo dobry efekt zarówno dla społeczeństwa jak i rządu - powiedział w TVN24 Paweł Kowal.

Paweł Kowal odniósł się do wypowiedzi posła PO Rafała Trzaskowskiego w programie „Piaskiem po oczach” w TVN24. Trzaskowski powiedział: czytałem ostatnio, że był jeden polityk, który chodził i proponował partiom pomysł 500+, podobno był to Paweł Kowal.