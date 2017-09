"Niebawem ruszą sprawy sądowe i prokuratorskie wobec totalnej" - napisał na Twitterze poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Określenia "totalna opozycją" po raz pierwszy użył lider PO Grzegorz Schetyna w lutym 2016 roku.

Niebawem ruszą sprawy sądowe i prokuratorskie wobec totalnej. Dosyć już arogancji, chamstwa i pomówień. — Arkadiusz Mularczyk (@arekmularczyk) 16 September 2017

Wpis Mularczyka skomentował m.in. poseł PO Bartosz Arłukowicz. - No i po co ta cała #aferabillboardowa? Wystarczy wprost - napisał były minister zdrowia.

No i po co ta cała #aferabillboardowa? Wystarczy wprost. https://t.co/ySp0KGcAcD — Bartosz Arlukowicz (@Arlukowicz) 17 September 2017

Według Romana Giertych jest to nawoływanie do prześladowania opozycji. - Pan Mularczyk swoją wypowiedzią wzywającą prokuraturę i sądy do prześladowania opozycji naruszył wszelkie standardy posła i adwokata. Hańba - stwierdza mecenas.

Brak reakcji PiS na słowa Mularczyka oznacza zapowiedź prześladowań politycznych. — Roman Giertych (@GiertychRoman) 16 September 2017