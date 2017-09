To szaleństwo (żądanie reparacji wojennych od Niemiec - przyp. red.). To jest tak kuriozalne żądanie, czy postulat, że trzeźwo myślący ludzie, także daleko od Polski, zastanawiają się, o co chodzi przywódcom obecnej formacji rządzącej. Polska żadnego odszkodowania od Niemiec, trzy pokolenia po zakończonej wojnie, nie otrzyma - powiedział w "Faktach po Faktach" prof. Grzegorz Kołodko, były wicepremier i minister finansów.

Mrzonki o tym, żeby współczesnych niemieckich podatników obciążać za godny potępienia występki w poprzednim pokoleniu, to nie jest dobry pomysł. Uważam, że albo ci, którzy go zgłosili tracą kontrolę nad tym, co mówią, albo po prostu jest to cynizm polityczny i polega to tylko na tym, żebyśmy o tym dyskutowali - mówił prof. Kołodko.