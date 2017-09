Minister pytany w TVP Info o temat zaplanowanej podczas tej wizyty jego rozmowy z sekretarzem obrony USA Jamesem Mattisem, odpowiedział, że nie może ujawnić szczegółów. - Ale mówiłem wielokrotnie, że dla nas wzmocnienie obecności amerykańskiej w Polsce jest absolutnie pierwszorzędnym zadaniem, tak długo, jak długo Polska jeszcze nie dysponuje tymi możliwościami, które rozwiniemy wtedy, gdy będziemy mogli dysponować większymi sumami pieniędzy - zaznaczył.

- Do tego czasu obecność Stanów Zjednoczonych, obecność NATO w Polsce, są gwarancjami naszego militarnego bezpieczeństwa. I to jest absolutnie pierwszorzędnym tematem każdej mojej rozmowy z naszymi sojusznikami, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi - podkreślił Macierewicz.

Dodał, że "mamy świadomość, jak napięta jest obecnie sytuacja międzynarodowa". - Wiemy o współzależności z globalną sytuacją i tą, która się dzieje na flance wschodniej. Obserwujemy z niepokojem coraz bardziej agresywne, prowokacyjne i zmierzające do konfliktu zachowania bloku rosyjsko-chińsko-koreańskiego, który prowokuje Stany Zjednoczone w sposób zupełnie oczywisty. Mam nadzieję, że otrzyma on skuteczną ripostę, która nie pozwoli na wszczęcie awantury, ale przetnie te działania - mówił szef MON.

- Przede wszystkim koncentrujemy się na wzmacnianiu siły polskiej, tak żeby nasz kraj, nasze rodziny i nasz naród były bezpieczne - powiedział minister. Jak zaznaczył, celem jest "integracja i możliwości współdziałania między wojskami: polskimi i amerykańskimi, umacnianie tego sojuszu i umacnianie obywatelskiego charakteru armii polskiej".

Zgodnie z memorandum podpisanym na początku lipca, rząd USA zgodził się na sprzedaż Polsce baterii obrony powietrznej Patriot w najnowocześniejszej konfiguracji, jakiej mają używać wojska lądowe Stanów Zjednoczonych. Dostawy maja się zacząć w roku 2022, w pierwszej fazie obejmując cztery jednostki ogniowe (tj. dwie baterie z 12 wyrzutniami) uzbrojone w pociski Lockheed Martin PAC-3 MSE i wyposażonych w nowy system zarządzania polem walki IBCS. W późniejsze fazie Polska ma otrzymać baterie uzbrojone także tańsze pociski SkyCeptor i radar o polu obserwacji 360 stopni.

- Mam nadzieję, że ten termin będzie skrócony i liczę na to, że będę mógł przywieźć dobre informacje ze Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie jutro do Waszyngtonu wyjeżdżam, choć nie chcę niczego obiecywać, bo to jest kwestia bardzo trudna, ale mam nadzieję, że w zasięgu naszych możliwości - powiedział Macierewicz, pytany o kwestię baterii Patriot.

- Po drugie negocjujemy równolegle ze Stanami Zjednoczonymi, drugi, bardzo ważny kontrakt na system rakietowy Homar, który będzie dostarczony dużo wcześniej, wstępne rozmowy na to wskazują i on będzie bardzo skuteczną bronią odstraszającą jakiegokolwiek agresora - powiedział szef MON.