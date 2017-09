Robert Mazurek, prowadzący rozmowę w RMF FM, przypomniał słowa politologa prof. Rafała Chwedoruka, który uważa, że lewica jest niepotrzebna. Co na to Włodzimierz Czarzasty?

Z tą lewicą to jest tak: jeżeli ktoś twierdzi, że PiS zabrał wszystkie hasła socjalne, a Platforma albo Nowoczesna hasła związane z systemem wartości, to ja zawsze mówię: może być w Polsce partia, która łączy sferę socjalną ze sferą wartości. I taką partią niewątpliwie jest Sojusz Lewicy Demokratycznej. Tak nawiasem, ponieważ jestem otwarty bardzo i myślę jednak, że w miarę rozsądnie myślący, to i partia Razem taka jest. Tylko kieruje swój przekaz do innego trochę elektoratu i ma podejście w kilku sprawach inne od nas - uważa przewodniczący SLD.

Czarzasty był pytany m.in. o wysokie notowania partii Jarosława Kaczyńskiego.

Moim zdaniem, jakby pan zrobił taką analizę rządów SLD-PSL i Platformy Obywatelskiej, to po 2 latach mniej więcej notowania były podobne jak w dniu wyborów. Potem się zaczynało psuć. Ale ma pan rację. Myślę, że PiS ma takie notowania dzięki swojej konsekwencji, jeśli chodzi o wszystkie sprawy związane z obietnicami wyborczymi. Z tym, że ja też dosyć konsekwentnie zawsze twierdzę, że PiS kocha Polaka, który jest syty i spolegliwy - powiedział lider Sojuszu.