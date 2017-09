Na wystąpienie Bonkowskiego zwrócił uwagę portal tvn24.pl. Senator PiS stwierdził w czwartkowym przemówieniu, że "Opatrzność Boska nad Polską czuwała, że Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy, bo wy (opozycja-red.) byście nam tutaj zafundowali piekło, gdybyście wpuścili tę "kulturę"". - Tych ludzi nie da się ucywilizować. Oni nawet nie dadzą się zintegrować, bo im religia nie pozwala na to, żeby oni się z nami integrowali – przekonywał polityk.

Swoją opinię oparł, na wrażeniach z podróży, jaką niedawno odbył na Bliski Wschód i do Afryki. - Jeśli wy mówicie, że można ich tu przyjmować, to wy w ogóle nie macie zielonego pojęcia. Pojedźcie sobie, zobaczcie to. Ja byłem tam kilka lat temu i byłem teraz – myślałem, że coś się polepszyło, a tam jest jeszcze gorzej, jest brud, brud i brud. A nawet powiem kolokwialnie: jest syf, kiła i mogiła. Tych ludzi nie da się ucywilizować! – powiedział senator Bonkowski.