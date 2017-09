Największym zaufaniem Polaków cieszy się prezydent Andrzej Duda - wynika z badania CBOS przeprowadzonego we wrześniu. W stosunku do ocen z sierpnia zaufanie do prezydenta wzrosło o 3 punkty procentowe (do 74 proc.); jednocześnie o 3 punkty spadła liczba tych, którzy mu nie ufają (do 15 proc.).

Drugie miejsce wśród polityków najczęściej obdarzanych zaufaniem, tak jak w poprzednim badaniu, zajmuje premier Beata Szydło. Zaufanie do szefowej rządu wzrosło o 1 punkt procentowy w stosunku do sierpniowych badań i obecnie wynosi 57 proc.; nieufność w stosunku do szefowej rządu wyraża 31 proc.

Trzecie miejsce pod tym względem zajmuje lider Kukiz’15 Paweł Kukiz - ufa mu według sondażu 51 proc. respondentów; 21 proc. deklaruje wobec niego nieufność.

Kolejne miejsca z największym zaufaniem zajmują: wicepremier i minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki (ufa mu 46 proc.; nie ufa mu 16 proc.), prokurator generalny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (46 proc. respondentów mu ufa i 37 proc. mu nie ufa), po 39 proc. ankietowanych deklaruje, że ufa: prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu (49 proc. nieufności), szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi (22 proc. nieufności) oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej (14 proc. deklaracji nieufności).

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak cieszy się 36 proc. zaufaniem ankietowanych (31 proc. deklaruje wobec niego nieufność), 33 proc. ufa szefowi polskiej dyplomacji Witoldowi Waszczykowskiemu (29 proc. deklaracji nieufności). Prezesowi Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 33 proc., a 14 proc. deklaruje wobec niego nieufność.

Z kolei zaufanie do wiceministra sprawiedliwości i szefa komisji weryfikacyjnej Patryka Jakiego deklaruje 31 proc. badanych, a 23 proc. mu nie ufa. Minister edukacji narodowej Anna Zalewska otrzymała 30 proc. deklaracji zaufania i 27 proc. nieufności.

Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu ufa 27 proc. respondentów, a 23 proc. wyraża w stosunku do niego nieufność. Wicepremier Piotr Gliński, minister kultury cieszy się 27 proc. zaufaniem (19 proc. deklaracji nieufności). Marszałek Senatu Stanisław Karczewski otrzymał 27 proc. deklaracji zaufania, 15 proc. nieufności.

Z kolei szefowej klubu Nowoczesnej Katarzynie Lubnauer ufa 24 proc., a 21 proc. osób wyraża wobec niej nieufność. Minister środowiska Jan Szyszko cieszy się 23 proc. zaufaniem; 36 proc. badanych nie ufa mu. Z kolei - jak wynika z sondażu - poseł PO Borys Budka ma 22 proc. zaufania i 27 proc. ankietowanych mu nie ufa.

Politykiem traktowanym z największą nieufnością przez Polaków jest niezmiennie Antoni Macierewicz. We wrześniu nieufność w stosunku do szefa MON wyrażała ponad połowa ankietowanych (54 proc.); 29 proc. deklarowało ufność.

Drugie miejsce na liście polityków najczęściej budzących nieufność zajmuje szef PO Grzegorz Schetyna, któremu nie ufa 49 proc. badanych (24 proc. zaufania). Trzecie miejsce w rankingu nieufności zajmuje lider PiS Jarosław Kaczyński z 49 proc. negatywnych wskazań. Na czwartym miejscu znalazł się lider Nowoczesnej Ryszard Petru, któremu nie ufa 45 proc. respondentów (26 proc. zaufania).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 września 2017 roku na próbie liczącej 985 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.