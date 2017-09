Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji zakłada on, że w ustawie nie będzie skracania kadencji członków KRS, a nowi będą wybierani większością trzech piątych, tak jak chciał wcześniej Andrzej Duda. W razie pata, członków KRS ma wskazywać prezydent.

Z kolei w ustawie o Sądzie Najwyższym o wygaszeniu funkcji obecnych sędziów będzie decydowało kryterium emerytalne - wiek dla kobiet i mężczyzn ma wynosić 65 lat. To oznacza, że gdy ustawa wejdzie w życie z automatu zostanie wygaszony mandat I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, która wkrótce kończy 65 lat.

– To kompromis miedzy tym co było w co w projekcie prezydenckim a oczekiwaniami PiS – mówi nasz informator.

Taki kształt rozwiązań ma być efektem piątkowego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego, który pojawił się z listą oczekiwań jakie ma PiS wobec projektów. Projekty obu ustaw mamy poznać w poniedziałek, potem prezydent ma konsultować je jeszcze publicznie przed wysłaniem do Sejmu.