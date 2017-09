Ja jestem bardzo zadowolony z tej wypowiedzi, to jest ewidentnie wprowadzenie czynnika obywatelskiego do kontroli nad sądami i takie powiedzenie "'Stop" partiokracji w sądach. Nie może być tak by jedna partia miała kontrolę nad sadownictwem - powiedział Kukiz na radiowej antenie.

Dodał, że popiera zmiany w konstytucji proponowane przez prezydenta Dudę.

Pozytywnie odniósł się on także do prezydenckiego pomysłu ws. instytucji skargi nadzwyczajnej w ustawie o SN.

Podoba mi się bardzo ta nowa instytucja skargi nadzwyczajnej oraz ławnicy przy Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Popieram także możliwość wystawiania do KRS-u kandydatów przez 2 tys. obywateli. To są świetne rozwiązania - ocenił Kukiz.

Biorąc tę sytuację pod uwagę, na dziś dzień mogę powiedzieć To jest mój prezydent. Andrzej Duda jest moim prezydentem. Jak będzie dalej - zobaczymy - powiedział polityk.