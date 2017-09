Propozycje złożone przez prezydenta otwierają pole do dyskusji (...) zmiany konstytucji wymagają szerszego porozumienia, nie tylko akceptacji i zgody Prawa i Sprawiedliwości, więc wszystko jest uzależnione od tego, jak inni się do tego odniosą - powiedziała PAP Beata Mazurek.

Jak dodała, PiS jest za rozwiązaniami prospołecznymi, o których mówił prezydent, chociaż - jak zastrzegła - do dyskusji jest to, czy rzeczywiście np. w izbach dyscyplinarnych powinni być prawnicy". "Droga do zmiany jest otwarta - podkreśliła Mazurek. Gdyby się okazało, że inni nie widzą pomysłu zmiany konstytucji, to trzeba się zastanowić nad rozwiązaniami, dotyczącymi 3/5 - zaznaczyła rzeczniczka PiS.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałek m.in., że w projekcie dot. Krajowej Rady Sądownictwa jest mechanizm zakładający, że gdy w terminie 2 miesięcy Sejm nie wybierze większością 3/5 głosów osób do KRS, to wyboru spośród kandydatów zgłoszonych Sejmowi będzie dokonywał prezydent. Poinformował też, że przygotował projekt zmiany konstytucji, który pozwoli prezydentowi dokonać nominacji członków KRS w sytuacji, gdy Sejm ich nie wybierze.

Na godz. 16. prezydent zaprosił przedstawicieli klubów parlamentarnych w związku z propozycją zmiany w konstytucji. Rzeczniczka PiS poinformowała PAP, że PiS na tym spotkaniu będzie reprezentował szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

