W poniedziałek prezydent zaprezentował swoje projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. W związku z jednym z rozwiązań zawartych w projekcie dot. KRS prezydent przygotował również projekt zmian w konstytucji. Na poniedziałek na godz. 16. Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli klubów na konsultacje ws. zmian w ustawie zasadniczej.

"Nie widzimy podstaw żeby w tym momencie rozmawiać"

Jan Grabiec zapowiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że przedstawiciele PO nie wezmą udziału w tym spotkaniu. - Nie widzimy żadnych podstaw, żeby w tym momencie rozmawiać o zmianie konstytucji, jeśli sam pan prezydent uważa, że ustawa dot. sądownictwa jest niezgodna z konstytucją, to nie można do niezgodnej z konstytucją ustawy dostosowywać konstytucji. To jest bezpodstawny sposób działania, nie będziemy w tym brać udziału - powiedział rzecznik PO.

Oświadczył, że posłowie Platformy nie wezmą udziału w zaproponowanych przez prezydenta konsultacjach, bo - jak ocenił - sam Andrzej Duda nie traktuje ich poważnie. - Jeśli zaproszenie na konsultacje dociera o godz. 12.36 smsem, to oznacza, że nie mają to być poważne rozmowy polityczne, a jedynie pozór rozmowy - stwierdził rzecznik PO.

Zaznaczył, że kiedy prezydenckie projekty zostaną upublicznione, PO będzie "analizować je szczegółowo". - Do każdej ze zmian podejdziemy w sposób szczegółowy i się do niej odniesiemy - zapewnił polityk PO. Zdaniem Grabca, w przedstawionych przez prezydenta w poniedziałek tezach dotyczących wymiaru sprawiedliwości nie widać zarysu całościowej reformy.

Do propozycji prezydenta odniósł się również Borys Budka podczas briefingu w Gliwicach. - Nie mamy do czynienia po raz kolejny z żadną reformą wymiaru sprawiedliwości. Niestety, tak naprawdę prezydent Rzeczpospolitej pokazał, że chodzi wyłącznie o "zabawę dużych dzieci w piaskownicy"; "zabrał zabawki" ministrowi sprawiedliwości i pragnie, by te "zabawki" teraz on sam miał, by to on decydował o tym, kto będzie mógł zostać w Sądzie Najwyższym po ukończeniu określonego wieku, ale również - co bardziej niepokojące - by to prezydent jednoosobowo mógł powołać 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa – mówił.

"Zawsze korzystamy z zaproszeń"

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział także podczas konferencji Sejmie, że jego ugrupowanie weźmie udział w spotkaniu z prezydentem. - Zawsze korzystamy z zaproszeń, jesteśmy zwolennikami rozmów, dyskusji, konsultacji - dodał. Poinformował, że to on będzie reprezentował PSL na spotkaniu z prezydentem.

- Dobrze, że propozycje zgłaszane przez PSL zostały uwzględnione w (prezydenckich) projektach. Szczególnie mam na myśli obecność ławników w Sądzie Najwyższym, ale uważamy, że to jest pierwszy krok - podkreślił szef Stronnictwa.

Według niego, ważna jest "powszechna" obecność ławników w sądach rejonowych i w okręgowych. - Tam jest tych spraw po prostu najwięcej i prawdziwa reforma - i to też będziemy mówić prezydentowi - musi dotyczyć sądów, które są najbliżej spraw ludzkich - mówił polityk.

Podkreślił jednocześnie, że PSL podchodzi "sceptycznie" do prezydenckiej propozycji, aby sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat. - Uważamy, że dużo lepiej byłoby, gdyby to stan zdrowia decydował o możliwości wykonywania dalej funkcji sędziego SN - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Ocenił również, że "bardzo ważnym" elementem jest zaproponowana przez prezydenta instytucja skargi nadzwyczajnej - czyli możliwość wniesienia skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu. - O tym przez wiele lat była mowa w programie PSL. Podchodzimy do tej propozycji z otwartością. Nie może to być miejsce dla pieniaczy, ale dobrze, że jest możliwość odwoływania się, jeżeli sprawy budzą wątpliwość - podkreślił prezes PSL.

Zapowiedział, że na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą ws. zmian w konstytucji powtórzy swoje postulaty o powszechnych konsultacjach i wysłuchaniu publicznym. - Te ustawy, które dzisiaj pan prezydent zaproponował nie mogą trafić od razu do Sejmu, najpierw muszą być przekonsultowane - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Jak zaznaczył, traktuje zaproszenie prezydenta Dudy na te konsultacje za "początek drugiego etapu konsultacji z partiami politycznymi". Według niego kolejne spotkania powinny odbywać się również z organizacjami pozarządowymi, prawnikami i tymi wszystkimi, którzy są zainteresowani zmianami w sądownictwie. - Zgłosimy również, i to jest kolejna nasza deklaracja, wniosek o wysłuchanie publiczne w trakcie prac komisji. Jeżeli większość parlamentarna nie poprze takiego wniosku zorganizujemy obywatelskie wysłuchanie publiczne - zadeklarował szef ludowców.

"Nie będzie zgody na zmianę konstytucji"

Ryszard Petru oświadczył w poniedziałek w Sejmie, że Nowoczesna nie widzi powodów do tego, by zmieniać konstytucję, a polskie sądownictwo, zdaniem lidera Nowoczesnej, powinno być zmieniane w ramach obowiązującej konstytucji.

- Wybieram się dzisiaj o 16 do pana prezydenta, aby nie za pomocą Twittera, ale osobiście, przekazać mu, że z naszej strony nie będzie jakiejkolwiek zgody na zmiany konstytucji - oświadczył. Zapowiedział, że podczas spotkania powtórzy postulaty dotyczące potrzeby zmian w sądownictwie w zakresie sądów powszechnych. Także szefowa klubu Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, że Nowoczesna nie zgodzi się na zmianę konstytucji po to, by "prezydent mógł mieć większy nadzór nad sądami w Polsce".

- W całej tej zmianie chodzi tylko o jedno - o to, kto weźmie jaki kawałek z tego tortu, jakim jest nadzór polityczny nad sądami. Tu trwa walka między ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro a prezydentem Andrzejem Dudą - oceniła. - Naiwnością jest wiara, że prezydent wyłamał się ze swojego obozu, że staje się strażnikiem konstytucji. To była zwykła gra, która oznacza jedno - walczą o to, kto dostanie więcej - dodała.

W ocenie polityków Nowoczesnej, zmiany dotyczące wymiaru sprawiedliwości zaproponowane w poniedziałek przez prezydenta oznaczają upolitycznienie sądownictwa i budzą wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją.

Paweł Kukiz zapowiedział, że wyśle przedstawiciela swojego ugrupowania na rozmowy z prezydentem. - Biorąc tę sytuację pod uwagę, na dziś dzień mogę powiedzieć: "To jest mój prezydent. Andrzej Duda jest moim prezydentem". Jak będzie dalej - zobaczymy - powiedział Kukiz.

Andrzej Duda poinformował w poniedziałek m.in., że w jego projekcie przepisów dot. Krajowej Rady Sądownictwa jest mechanizm zakładający, że gdy w terminie dwóch miesięcy Sejm nie wybierze większością 3/5 głosów osób do KRS, to wyboru spośród kandydatów zgłoszonych Sejmowi, będzie dokonywał prezydent. Powiedział też, że przygotował projekt zmiany konstytucji, który pozwoli prezydentowi dokonać nominacji członków KRS w sytuacji, gdy Sejm ich nie wybierze.

Prezydent poinformował ponadto, że jego projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza m.in. skargę nadzwyczajną, czyli możliwość wniesienia skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu. Jak mówił, w projekcie jest również zapis, by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat i możliwość wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania. Zgodnie z projektem ustawy, w Sądzie Najwyższym będzie też utworzona Izba Dyscyplin.