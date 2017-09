Za przyjęciem ustawy o powołaniu Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego było 236 posłów, 194 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Sejm nie zgodził się, aby odrzucić ustawę w całości. Posłowie zaakceptowali przyjęcie poprawek doprecyzowujących, które w większości zgłosiła Teresa Wargocka (PiS).

Co to jest?

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. Nowa instytucja funkcjonująca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma przejąć zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - obecnie odpowiedzialnego za III sektor. Projekt powołujący Instytut został przygotowany przez biuro pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego.

Na mocy ustawy ma też powstać Komitet ds. Pożytku Publicznego, który ma wzmocnić współpracę między ministerstwami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jego przewodniczący będzie członkiem Rady Ministrów, a w jego składzie będą reprezentanci poszczególnych ministerstw w randze sekretarzy stanu. Komitet ma m.in. opiniować wszystkie projekty, które w jakikolwiek sposób dotyczą społeczeństwa obywatelskiego.

Nadzór nad Instytutem ma sprawować przewodniczący Komitetu; miałby on także m.in. powoływać dyrektora Narodowego Instytutu. Przy Instytucie ma również działać 11-osobowa Rada - jako organ opiniodawczo-doradczy. Według ustawy, rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.

Prof. Gliński: To jest projekt, który wychodzi naprzeciw potrzebom

Wicepremier Piotr Gliński mówił wcześniej w Sejmie, że ustawa wywodzi się z III sektora, z organizacji pozarządowych. - Ja, w przeciwieństwie do państwa, w tym sektorze od 30 lat pracuję, pracuję społecznie. To jest projekt, który wychodzi naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych, na ogół tych słabszych, lokalnych, tych, które dotychczas nie miały odpowiedniego wsparcia także ze strony polskiego państwa. A obowiązkiem polskiego państwa jest racjonalizować funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego - podkreślił.

Zaznaczył, że propozycję popierają organizacje pozarządowe. - I to jest projekt, który ma poprawić funkcjonowanie obywateli, zwiększyć obszar wolności dla polskich obywateli - mówił wicepremier.

Jego zdaniem nie jest to projekt, który nie był konsultowany, i który centralizuje. - Konsultacje były ponadprzeciętne - mówił. Zwrócił uwagę, że konsultacje nad projektem trwały sześć tygodni i wzięło w nich udział około tysiąca osób. Jak podkreślił, spotkania organizowano w całej Polsce. - Myśmy organizowali specjalne spotkania w poszczególnych regionach z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Ponad 200 wniosków, z czego duża część została włączona do tego projektu - zapewnił Gliński.

Posłanka Wargocka, która zgłaszała poprawki, zwróciła uwagę, że "sektor pozarządowy od wielu lat zwracał się do władz rządowych, aby wzmocnić społeczeństwo obywatelskie, aby podnieść rangę społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, aby dać im trwałe, mocniejsze podstawy do funkcjonowania". - Państwo 8 lat słuchaliście tych głosów. Dziś przedstawiany jest pewien projekt, pewna koncepcja, która powoduje, że tematyka społeczeństwa, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego urasta do rangi strategii rządowej (...). Myślę, że wiele organizacji pozarządowych oczekuje tej zmiany - podkreśliła.

Pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego Adam Lipiński zwrócił uwagę, że ustawa budzi wiele emocji. - Czy wiecie, jakie władztwo będzie miało centrum nad funduszami, przeznaczonymi na organizacje pozarządowe? To ja państwu odpowiem, to władztwo dotyczy 1 proc. tych środków. Proszę mi wytłumaczyć jak to jest możliwe, że nawet jeśli byśmy mieli złą wolę, a takiej nie mamy, jak można z tego 1 proc. wywrócić cały system, złożony ze 100 tys. organizacji? To się kompletnie nie trzyma kupy - mówił do posłów opozycji.

"Ustawa zburzy to, co zostało wypracowane"

Wobec ustawy pojawiło się wiele głosów przeciwnych. Jak zaznaczyła posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus, klub od samego początki był przeciwko proponowanym zmianom. Jej zdaniem, ustawa zburzy to, co zostało wypracowane w ostatnich latach przez społeczeństwo obywatelskie. - Obywatele i obywatelki na pewno wam tego nie podarują - zwróciła się do posłów PiS.

Poseł Krystian Jarubas (PSL) powiedział, że wszyscy wiedzą do czego zmierza ustawa. - Projekt o Centrum Wolności, czyli nałożenie nadzoru rządowego na organizacje pozarządowe to nic innego jak próba ich likwidacji - powiedział. Pytał: czy PiS dopuszcza istnienie demokracji w Polsce bez organizacji pozarządowych? Czy waszym zdaniem ustrój demokratyczny bez tego sektora może funkcjonować?. Posłanka PO Monika Wielichowska zaapelowała o odrzucenie ustawy. Zaznaczyła, że organizacje pozarządowe nie chcą tych zmian. - Narodowy Instytut Wolności (...) nie tylko wprowadza administracyjny chaos, daje furtkę dla uznaniowych ideologicznych decyzji, ale też nie rozwiązuje ani jednego problemu organizacji pozarządowych - mówiła.

- To nie jest projekt, który wychodzi z trzeciego sektora, jak powiedział (...) wicepremier Gliński. (...) Dlaczego pan poszedł na wojnę z III sektorem? Jest pan w drużynie, która niszczy przemocą parlamentarnej większości demokratyczne zdobycze, które budowaliśmy przez wiele lat. (...) Dlaczego pan w niej jest? - pytała Glińskiego posłanka PO przed głosowaniem.

Teraz nad ustawą debatuje Senat

We wtorek debata nad ustawą rozpoczęła się w Senacie. Pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego Adam Lipiński podkreślił, że ustawa niczego nie demoluje i nie niszczy systemu związanego z organizacjami pozarządowymi. - Projekt ustawy nie zmienia żadnych przepisów regulacji współpracy między organizacjami oraz inicjatywami obywatelskimi, a samorządem - dodał. Zwrócił uwagę, że ustawa nie nakłada żadnych dodatkowych obowiązków na organizacje i społeczeństwo obywatelskie, które mogłyby spowodować ograniczenie ich działalności. Przekonywał, że zmiany są potrzebne.

Ustawę skrytykował senator Mieczysław Augustyn (PO). Jego zdaniem nie zwiększy ona roli organizacji pozarządowych. Zwrócił uwagę, że proponowane przepisy konsultował w swoim okręgu wyborczym. - Nikt tej ustawy nie chce. Wszystkie głosy były krytyczne - powiedział. Zaznaczył też, że preambuła do ustawy nie jest potrzebna. - Mamy konstytucję (...) Nie trzeba mówić w preambule do ustawy, co polskie państwo wspiera, jakie ideały - dodał.

Negatywnie ustawę ocenił także senator Bogdan Borusewicz (PO). Zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy. - Jeśli ten wniosek nie przejdzie zgłaszam wniosek o usunięcie preambuły - powiedział. Argumentował, że preambuła do ustawy usiłuje poprawiać konstytucję.

"Daje furtkę do rozdawania pieniędzy publicznych dowolnie"

Krytycznie do ustawy podchodzą także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Łukasz Domagała (Ogólnopolska federacja organizacji pozarządowych) powiedział, że ustawa nie jest pomysłem, który wychodzi ze środowiska organizacji pozarządowych. - Między innymi dlatego organizacje pozarządowe protestowały przeciw tej ustawie - mówił. Ten projekt tak przygotowany nie zyskuje naszej, akceptacji widzimy tu głównie zagrożenia, co nas bardzo martwi.

Nie zgodził się z nim Jerzy Płókarz z Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej. - Bardzo bym prosił, aby żadna z organizacji nie wypowiadała się w imieniu środowiska - podkreślił. Nie zgodził się też z zarzutami, że projekt nie był odpowiednio konsultowany. - Zgłosiliśmy poprawki i połowa z nich została przyjęta - mówił.

Do sprawy odniosła się również Sieć Obywatelska Watchdog Polska. - Gdybym miała powiedzieć w trzech zdaniach czemu ustawa jest zła, to powiedziałabym że daje furtkę do rozdawania pieniędzy publicznych wedle dowolnie i jednoosobowo wymyślonych zasad. Jednocześnie tworzy klientelistyczne społeczeństwo obywatelskie „na usługach”, które wiele zawdzięcza władzy dowolnie zmieniającej zasady przyznawania pieniędzy – mówi Katarzyna Batko-Tołuć.

Nie jest jasne według niej, co będzie robić nowa instytucja, poza rozdysponowaniem 60 milionów złotych z FIO, na co i jak, będą wydane środki publiczne. - Zapowiadany od półtora roku program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, który miał być tworzony we współpracy ze środowiskiem pozarządowym, i – logicznie rzecz biorąc, powinien poprzedzić powstanie nowej agencji - nadal nie jest znany, a zespoły eksperckie, które miały nad nim pracować przez rok się nie spotkały – mówi. Projekt ustawy wprowadza nowy tryb przyznawania wsparcia organizacjom pozarządowym ze środków publicznych, odmienny od tych, opisanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Batko-Tołub zwraca uwagę, że najgroźniejsze wydają się możliwości wpływania na te organizacje, które nie chcą pieniędzy od władzy, ale otrzymują je od obywateli z 1 proc. ich podatków. Ustawa unieważnia bowiem rozporządzenia regulujące do tej pory to, jak kontrolowane są organizacje pożytku publicznego i jak się muszą rozliczać z otrzymanych pieniędzy. - Nie wiadomo po co mają być te rozporządzenia zmienione. Zmiany mogą jednak oznaczać utrudnienia działania takich organizacji. A zważywszy, że pieniądze z 1 proc. stały się ważnym elementem budowania niezależności organizacji, dodatkowo opartej na kontakcie organizacji z obywatelami (co daje jeszcze większą siłę), stwarza się możliwość, która może stanowić realne zagrożenie – wyjaśnia. Dodaje, że ustawa jest procedowana bez zwracania uwagi na rażące niekonsekwencje w jej brzmieniu. Uwagi legislatorów są odrzucane. - Celem zatem na pewno nie jest stworzenie dobrego rozwiązania. Pozostaje pytanie, co nim jest? – zastanawia się.