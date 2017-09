- Mam nadzieję, że wreszcie dojdzie do rekonstrukcji rządu – oceniła Zofia Romaszewska w RMF FM. Jak dodała, nie ma potrzeby wymieniać akurat premier Szydło. Jej zdaniem "mamy świetnego premiera".

Romaszewska gorzej ocenia pracę ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry. - Jeśli dalej nie będzie robił, to należy go wyrzucić. Ale jeśli wreszcie nie zabierze się do roboty i zacznie zmieniać i rzeczywiście rozbijać te układy, które są skrzyżowaniem prokuratury i sądów, to będzie bardzo niedobrze – mówiła była opozycjonistka.

Zofia Romaszewska będzie reprezentować prezydenta w pracach nad ustawami o SN i KRS.