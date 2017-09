W środę odbyło się pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o broni i amunicji, który został przygotowany przez grupę posłów Kukiz'15.

Projekt określa zasady posiadania w Polsce broni i amunicji oraz jej nabywania i zbywania, przechowywania, noszenia, przenoszenia, używania, przywozu i wywozu za granicę, a także prowadzenia rejestru broni oraz funkcjonowania strzelnicy - powiedział przedstawiciel wnioskodawców poseł Bartosz Jóźwiak.

Podkreślił, że obecnie obowiązujące prawo dotyczące dostępu do broni zakłada uznaniowość przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie. Otóż obecne ustawa o dostępie do broni przyjęta w 1999 r. kontynuuje niestety myśl poprzedniego systemu w podejściu do broni, zasadzającą się w istocie na dostępie do broni na zasadzie pewnego atrybutu władzy osób jej przychylnych i odmawianiu tego dostępu osobom wypełniającym w zasadzie formalnie zapisy ustawy, a będącymi zwykłymi obywatelami - mówił Jóźwiak.

Poseł PiS Piotr Kaleta powiedział, że jego klub jest za pracą nad projektem w komisji. "Intencje wnioskodawców są dobre, ale materia projektu jest niesłychanie delikatna. Mam bardzo wiele wątpliwości co do jakości propozycji zawartych w tym projekcie. Prawo i Sprawiedliwość projektowi nie mówi "nie" i nie składa wniosku o jego odrzucenie, ale trzeba się nad nim bardzo poważnie zastanowić - powiedział.

Za dalszymi pracami nad projektem był także Tomasz Szymański z PO. Jego zdaniem projekt jest niedopracowany. Projekt dąży do zliberalizowania dostępu do broni palnej. Niestety jest on niedopracowany, chaotyczny i zawiera dużo błędów. Warto zauważyć, że liberalnemu dostępowi do broni sprzeciwia się według sondażu 79 proc. Polaków - powiedział Szymański.

Z kolei poseł Nowoczesnej Adam Cyrański złożył wniosek o odrzucenie projektu. Konsekwencją wejścia w życie projektu może być powstanie zjawiska, że ludzie dotąd niezainteresowani posiadaniem broni ze strachu będą chcieli ją nabyć, a strach jest wstępem do agresji - powiedział Cyrański.

Jego zdaniem Polacy nie są gotowi na tak "diametralną zmianę podejścia i tak nagłe w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów liberalizowanie dostępu do broni". Nasze społeczeństwo nie jest przyzwyczajone do obecności broni w otoczeniu - dodał.

Wiceminister sprawy wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński powiedział, że projekt dotyczy ważnej "sfery bezpieczeństwa obywateli". Nie wyobrażam sobie zgody rządu, by pozwolenia na broń wydawali starostowie. To policja odpowiada za bezpieczeństwo i porządek publiczny i to ta formacja powinna wydawać pozwolenia. Warto natomiast zastanowić się nad doprecyzowaniem zasad wydawania tych dokumentów - powiedział Zieliński.

Jak powiedział, przedstawiony projekt jest "mało spójny, słabo przygotowany", jego zdaniem trzeba go "bardzo poprawić w dalszych pracach". Nie odrzucamy dialogu na ten temat i dyskusji - dodał.

Zgodnie z projektem pozwolenie na posiadanie broni mieliby wydawać starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu, a nie, jak obecnie, policja. Według proponowanych przepisów pozwolenia na posiadanie broni mają być podzielone na poziomy dostępu, związane z poziomami kompetencji posiadacza broni – im jest ona większa, tym więcej rodzajów broni może on posiadać.

Autorzy projektu proponują następujące poziomy dostępu: pierwszy (obywatelska karta broni) – broń gazowa, niektóre rodzaje broni bocznego zapłonu i strzelby; drugi (pozwolenie na broń) – broń dopuszczona do posiadania przez osoby cywilne; trzeci (pozwolenie na broń, rozszerzone) – poziom drugi, plus prawo do noszenia broni krótkiej w ukryciu w miejscach publicznych.

Jednocześnie - zgodnie z przepisami unijnymi - utrzymano konieczność przedstawienia uzasadnionego powodu posiadania broni, podając przy tym przykładowy katalog powodów uznanych za uzasadnione. Projekt określa też przesłanki wykluczające możliwość posiadania broni – bycie karanym za pewne przestępstwa, występowanie określonych stanów chorobowych lub istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, zbyt młody wiek, brak stałego miejsca zamieszkania.

Projekt zakłada także stworzenie ogólnopolskiego, jednolitego komputerowego systemu ewidencjonowania wszystkich pozwoleń na broń i wszystkich egzemplarzy broni, oraz wszystkich transakcji sprzedaży, co - według wnioskodawców - umożliwi tworzenie wymaganej prawem międzynarodowym indywidualnej historii każdego egzemplarza broni.

Zdaniem autorów projektu na podstawie doświadczeń innych krajów - po wejściu zmian w życie - spodziewany jest spadek przestępczości, zwłaszcza najbardziej uciążliwej dla obywateli przestępczości o charakterze rozbójniczym oraz rabunkowym. Kukiz'15 podkreśla, że proponowana regulacja, poprzez umożliwienie posiadania broni na podstawie jasnych, jednoznacznych kryteriów, spowoduje też istotne ograniczenie czarnego rynku broni.

Autorzy projektu, zakładają, że liczba osób zainteresowanych uzyskaniem obywatelskiej karty broni oraz pozwoleniem podstawowym będzie w pierwszym roku obowiązywania ustawy nie większa niż 100 tysięcy. Zdaniem autorów projektu będzie to miało wymierny skutek w zwiększeniu obrotów generowanych na rynku w sektorze broni i akcesoriów – szacuje się wzrost tego obrotu o około 1 miliard złotych.

Nowela miałaby wejść w życie 6 miesięcy po ogłoszeniu.