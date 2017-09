W piątkowej rozmowie RMF FM Krasnodębski pytany był o konflikt wewnątrz obozu rządzącego. Dziennikarz prowadzący rozmowę odniósł się do najnowszego wydania tygodnika "Sieci", które zapowiedziało na okładce wywiad z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim pytaniem "Czy prezydent jest z nami?". Krasnodębski na pytanie, czy prezydent "jest jeszcze" z obozem rządzącym, odparł: "Myślę, że tak". Zaznaczył, że jego zdaniem konflikt, o którym mowa, "wygasa".

- Pan prezydent przetestował różne możliwości, np. porozumienia się z opozycją (...) Opozycja jak zwykle okazała się być opozycją totalną, więc myślę, że pan prezydent zrozumiał też, że jeżeli ma opierać się na kimś w przyszłości, to musi opierać się na większości parlamentarnej - powiedział Krasnodębski.

Po uwadze dziennikarza, że prezydent nie będzie miał poparcia większości opozycji, ale zostaje jeszcze klub parlamentarny Kukiz'15, Krasnodębski odparł: "Czy Kukiz'15 jest formacją trwałą i silną - co do tego bym się spierał. I spójną."

- Ale patrząc tak na usposobienie pana prezydenta, jego temperament, jego sposób myślenia, też jego idee, to myślę, że na pewno Prawo i Sprawiedliwość jest mu bliższe niż Kukiz'15 - dodał.

- To co łączy tzw. obóz dobrej zmiany czy Prawo i Sprawiedliwość to są pewne zasady ideowe - ocenił Krasnodębski.

Europoseł stwierdził jednak, że powinna nastąpić rekonstrukcja rządu. Dopytywany o szczegóły, powiedział, że najpierw "trzeba by przeprowadzić jednak ścisły audyt"; przypomniał, że taki "jest zapowiedziany w listopadzie".

Pytany o to, czy rekonstrukcja powinna objąć premier, Krasnodębski stwierdził: "Pani premier jest bardzo popularną panią premier". Zdaniem Krasnodębskiego sukcesem PiS jest fakt, iż jest to "pierwsza partia w Polsce, która usiłuje zrealizować swój program wyborczy".