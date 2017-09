W piątek Gowin pytany był na antenie Polskiego Radia 24 o to, jak bardzo zmieni się polska scena polityczna w ciągu najbliższego roku, gdyż - zdaniem dziennikarza - krążą różne plotki m.in. w kuluarach sejmowych.

Tak. Ja nawet dzisiaj słyszałem od jednego z zaprzyjaźnionych posłów PiS-u pytanie: słuchaj, co się dzieje, bo podobno w poniedziałek - ten który minął - mieliście wyjść z koalicji. Przecież powinniśmy zachować jedność. Ktoś wyraźnie tego typu plotki rozpuszcza, ale chce albo uspokoić albo zmartwić słuchaczy w zależności od ich sympatii politycznych: koalicja Zjednoczonej Prawicy przetrwa do końca tej kadencji - podkreślił wicepremier.

Pytany, czy oczekuje, że będzie pełnił funkcję wicepremiera do końca kadencji stwierdził: To jest osobna sprawa. W połowie listopada nasz rząd będzie poddany ocenie przez nasze zaplecze parlamentarne. Tak się od początku umawialiśmy, że rząd ma dwa lata, potem następuje coś w rodzaju śródokresowej oceny - mówił Gowin. Dodał, że jak na razie "notowania rządu i całego obozu politycznego są niezłe." Jednocześnie zaznaczył, że każdy minister, każdego dnia musi się liczyć z tym, że to może być ostatni dzień jego urzędowania.