Szefernaker, pytany w sobotę rano w RMF FM, czy Polska jest bezpieczna w cyberprzestrzeni, wyjaśnił, że "cyberbezpieczeństwo to infrastruktura informatyczna, ale także bezpieczeństwo takie informacyjne". Jako przykład negatywnego zjawiska w internecie minister podał nieprzychylne komentarze dotyczące polskiego rządu pojawiające się na forach i portalach społecznościowych podczas ostatniej debaty na temat sądów w Polsce.

- Jeden z przykładów: w ciągu paru minut na jednym z największych portali w Polsce pojawia się kilkaset komentarzy o treści :Precz z kaczorem dyktatorem, które pojawią się z Ameryki Południowej, z kont prowadzonych w Ameryce Południowej - wskazał.

Wyjaśnił, że z analizy kont w mediach społecznościowych, z których wystawiane były komentarze na forach internetowych, wynika, "że w trakcie tej debaty w Polsce na temat sądów pojawiły się konta zagraniczne, bardzo zaangażowane w tę debatę, które wcześniej były zaangażowane na przykład w próbę puczu w Turcji, w wyborach w Stanach Zjednoczonych, w kampanię Brexitu czy w kampanię prezydencką we Francji". W jego ocenie "to pokazuje, że w sytuacji gorącego sporu politycznego komuś z zewnątrz zależy na tym, żeby jeszcze ten spór podgrzać i instytucje państwa muszą być na to gotowe".

Dodał, że ta sytuacja pokazała, że "ktoś próbował z zewnątrz zobaczyć, jaki to jest >poligon doświadczalny< w takiej sytuacji sporu politycznego w Polsce". Według ministra ta sytuacja pokazuje, "że usługi (publikowania negatywnych komentarzy dot. sporu politycznego - PAP) można na świecie wykupić". Jak dodał: Żyjemy w dobie wojny informacyjnej, gdzie jest gra interesów.

Jego zdaniem takie działania w cyberprzestrzeni mogą mieć wpływ w przyszłości także na realną politykę danego państwa. - Każdy z nas funkcjonuje w cyberprzestrzeni i musimy mieć świadomość, i dobrze, że Unia Europejska się spotyka, o tym (cyberbezpieczeństwie - PAP) rozmawia, ponieważ ze względu na nasze geopolityczne położenie to są ważne tematy także dla Polski - powiedział Szefernaker.

Minister uważa, że społeczeństwo powinno być bardziej edukowane w kwestii informacji oraz komentarzy zamieszczanych w internecie. - Bardzo często w Stanach Zjednoczonych, w krajach skandynawskich są już lekcje krytycznego myślenia dla dzieci w szkołach. To powinno być tak, jak kiedyś wszyscy uczyli się filozofii, tak myślę, że w przyszłości sposób krytycznego myślenia także powinien być wprowadzony do nauki w szkołach - powiedział minister.

W piątek w Tallinie odbył się pierwszy Szczyt Cyfrowy Rady Europejskiej. Przywódcy państw i rządów "28" rozmawiali m.in. o możliwości technologicznego rozwoju Europy i jednolitym rynku cyfrowym. Obecna na szczycie premier Beata Szydło powiedziała, że to Polska wystąpiła z pomysłem zorganizowania szczytu poświęconego cyfryzacji. Dodała, że była to inicjatywa m.in. minister ds. cyfryzacji Anny Streżyńskiej.