- To dopiero paranoja konstytucyjna. Mamy dzisiaj władzę poza systemem konstytucyjnym, dyskusja czy chcecie mieć więcej pana Dudy czy pani Szydło jest komiczna - powiedział były prezydent w TVN24.

- Materii do referendum na razie nie ma, referendum to bardzo niebezpieczny instrument. To referendum konstytucyjne, które można wygrać poprzez bojkot, nie uczestnicząc, może być początkiem odwrócenia tendencji zwycięstw PiS, dlatego Jarosław Kaczyński nie chce tego referendum – ocenił Kwaśniewski.