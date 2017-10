Przewodnicząca podkomisji Małgorzata Gosiewska (PiS) prezentując poprawkę, mówiła, że Rada byłaby "ciałem opiniodawczym dla ministra w różnych zagadnieniach, ale również tych drażliwych związanych z nawiązywaniem stosunku pracy z pracownikami MSZ"; zgodnie z poprawką Rada odpowiadałaby także m.in. za przygotowywanie na wniosek ministra spraw zagranicznych strategii polskiej polityki zagranicznej.

Wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak nie przedstawił stanowiska w sprawie poprawki. Ta propozycja zmiany jest tak duża, więc żeby wydać stanowisko MSZ, czuję się w obowiązku skonsultowania tego z ministrem konstytucyjnym - oświadczył.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej, nad którym pracuje sejmowa podkomisja, zakłada, że funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pełnić służby zagranicznej. Stosunki pracy z tymi osobami wygasną w ciągu 30 dni. Projekt przewiduje także wygaśnięcie - po 6 miesiącach od dnia wejścia w życie ustawy - stosunków pracy nawiązanych z członkami służby zagranicznej, chyba że przed upływem tego terminu zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy.

Rada Służby Zagranicznej, której powołanie zaproponowano we wtorek na posiedzeniu podkomisji ma "stać na straży suwerenności RP, chronić jej interesy, zapewniać ciągłość działalności polskiej służby zagranicznej, udzielając rady i opinii ministrowi właściwemu do spraw służby zagranicznej we wszystkich sprawach poddanych pod jej obrady". Ponadto "w uzasadnionych przypadkach Rada może z własnej inicjatywy sygnalizować ministrowi potrzebę zajęcia się określoną sprawą".

Według proponowanej przez podkomisję poprawki do zadań Rady należałoby m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych odnoszących się do kierunków polskiej polityki zagranicznej i regulujących działalność polskiej służby zagranicznej oraz przygotowywanie na wniosek ministra spraw zagranicznych strategii polskiej polityki zagranicznej. Rada opiniowałaby także nawiązanie i rozwiązanie stosunków zatrudnienia z osobami wchodzącymi w skład służby zagranicznej, w tym z osobami, których stosunek zatrudnienia ma wygasnąć w związku z wejściem w życie projektowanej noweli.

W skład Rady miałoby wejść dziewięciu członków; czterech powoływałby Sejm, dwóch Senat, trzech prezydent.

Podkomisja do rozpatrzenia projektu noweli ustawy o służbie zagranicznej zebrała się po raz trzeci. Na drugim posiedzeniu w lipcu opowiedziała się za projektem, jednak - jak tłumaczyła Gosiewska - w związku z uwagami Biura Legislacyjnego Sejmu konieczne było zwołanie posiedzenia podkomisji po raz trzeci. Gosiewska mówiła na wtorkowym, trzecim posiedzeniu, że w tym czasie "pojawił się też pomysł poprawki".