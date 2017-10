Kowalczyk dodał zarazem, że w takich przypadkach decyzja należy do organów spółki.

Ja nie mogę wkraczać w tę decyzję. On nie jest członkiem zarządu, jest pracownikiem, więc to zupełnie co innego. Tutaj nie ma bezpośredniej formy nadzoru - powiedział Kowalczyk w internetowej części piątkowej rozmowy w Radiu ZET.

Według doniesień medialnych, Witold Ziobro od września br. jest doradcą zarządu Pekao SA.

Od czerwca br. pracami zarządu Pekao SA kieruje Michał Krupiński. Został powołany do zarządu w związku ze zmianami właścicielskimi w Banku Pekao SA. Pakiet akcji Pekao SA od włoskiego UniCredit przejęły PZU razem z Polskim Funduszem Rozwoju i był to jeden z elementów zapowiadanej przez rząd "repolonizacji" sektora bankowego. Umowa nabycia 32,8 proc. akcji Pekao SA za łączną kwotę 10,6 mld zł została zawarta pomiędzy PZU oraz PFR a UniCredit S.p.A. 8 grudnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na zakup akcji Banku Pekao 4 maja 2017 r.

Między styczniem 2016 roku, a marcem 2017 Michał Krupiński był prezesem PZU.

W pierwszym półroczu 2017 roku Bank Pekao SA osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 885 mln zł, co oznacza wzrost o 9,5 procent rok do roku.