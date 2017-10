1. Jarosław Kaczyński jest gwarantem jedności obozu Zjednoczonej Prawicy

Gościem konwencji był prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Bardzo dziękuje panie prezesie, że jest pan dzisiaj z nami nie tylko dlatego, że jest pan architektem tego dziejowego, historycznego zwycięstwa "dobrej zmiany", obozu patriotycznego. Zwycięstwa podwójnego, bo przecież po pierwsze prezydenckiego, a później parlamentarnego - powiedział lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

2. Zjednoczona Prawica to wielki sukces

Ziobro podkreślił, że dwa lata temu Solidarna Polska zdecydowała się połączyć z PiS i Polską Razem, tworząc Zjednoczoną Prawicę, by „dać nadzieję Polakom na lepsze życie”. Minister sprawiedliwości przypomniał, że 16 listopada minie połowa kadencji rządu. - To był sukces. Oczywiście wiele jeszcze pozostało nam do zrobienia, wiele jeszcze zapewne moglibyśmy zrobić lepiej, ale z całą pewnością możemy powiedzieć już dziś z perspektywy tego czasu jako politycy Zjednoczonej Prawicy, że mamy powody, żeby dzielić się też sukcesem – powiedział.

3. Nie ulegniemy dyktatowi w sprawie islamskich imigrantów

Minister sprawiedliwości podkreślił, że zgodnie z wartościami chrześcijańskimi polski rząd będzie pomagał ofiarom wojny m.in. w Syrii, jednak ta pomoc – jak dodał - "nie może być związana z naiwnością". Jak podkreślił, rząd będzie bronił Polskę przed zagrożeniami wynikającymi z terroryzmu. - Nie będziemy ulegać dyktowanej, niekoniecznie szczerymi intencjami presji wprowadzania na teren Polski tysięcy, w perspektywie setek tysięcy, islamskich imigrantów, którzy nie zawsze niosą ze sobą pokój i szacunek dla wartości, które wyznajemy i szanujemy i których jesteśmy gotowi bronić – podkreślił lider SP.

4. Walka z wielką, aferalną przestępczością VAT-owską

Prezes Solidarnej Polski wskazywał też, że gdy objął funkcję prokuratora generalnego jako jeden z priorytetów potraktował sprawy "z wielką, aferalną przestępczością VAT-owską". - Naszą decyzją było powstanie (...) specjalnych oddziałów śledczych w ramach prokuratur regionalnych, powołanie specjalnego departamentu w prokuraturze krajowej ds. nadzoru nad przestępczością gospodarczą – przypomniał, dodając, że rząd zaostrzył też kary dla aferzystów finansowych.- To przynosi efekty – przekonywał. Jak dodał, gdyby nie uszczelnienie poboru VAT, "pewnie nie byłoby być może tych środków potrzebnych na 500 plus i inne ważne programy społeczne".

5. Państwo musi stać zawsze po stronie prawa, a nie bezprawia

Ziobro wyliczał zmiany prawne, które wprowadzono w ciągu blisko dwóch ostatnich lat. Jak mówił, udało się zaostrzyć kary dla pedofilów i wprowadzić ich rejestr. - Pedofile mają powód się bać, a osoby, które mają dzieci, mają powód, by wierzyć, że państwo nie zawiedzie wtedy, kiedy pedofil znajdzie się w ich otoczeniu - powiedział Ziobro. Minister zwracał także uwagę na zmiany przepisów zmierzających do rozszerzenia granic obrony koniecznej. Kolejną wymienioną przez niego zmianą są przepisy związane konfiskatą rozszerzoną. - Przejmujemy mienie ukradzione przez złodziei, przekazane na osoby trzecie. Możemy skutecznie to robić właśnie dzięki tej zmianie - powiedział Ziobro. Minister mówił także o programie pracy dla więźniów. Ziobro wymienił również inne projekty, które są na etapie zaawansowanych prac parlamentarnych, a wśród nich ustawy: antylichwiarską, o syndykach, ustawę komornikach, oupadłości konsumenckiej.

6. Mogę w swoim imieniu i Solidarnej Polski wyciągnąć rękę do prezydenta

Minister sprawiedliwości, nawiązując do ostatniego wywiadu, którego prezes PiS Jarosław Kaczyński udzielił "Gazecie Polskiej", zwrócił uwagę, że "dziś mówi się wiele o relacjach czterdziestolatków".

Chciałbym powiedzieć i tutaj zadeklarować, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby czterdziestokilkulatkowie mogli ze sobą dobrze współpracować i działać na rzecz Polski - podkreślił.

Jestem przekonany, że mogę nie tylko w swoim imieniu, ale wszystkich tu nas zebranych z Solidarnej Polski, wyciągnąć rękę do współpracy, do pana prezydenta i że uznamy, że nie osobiste sprawy, nie osobiste ambicje, ale Polska, nasza lojalność wobec wyborców, tego, co obiecywaliśmy, połączy nas we wspólnym wysiłku na rzecz dobrej zmiany, która leży na sercu nam wspólnie - dodał minister.

Ziobro wierzy w to, że wraz z prezydentem są w stanie zawrzeć porozumienie i kompromis.

Szef MS mówił również, że wcześniejsza propozycja reformy Krajowej Rady Sądownictwa, przewidująca dwie izby, jest lepszym rozwiązaniem, które stabilizuje sytuację systemu sądownictwa.

Skoro pan prezydent proponuje jedną izbę to nie będziemy czynić z tego przeszkody dla zawarcia kompromisu. Znając swoje racje i argumenty szanujemy inny punkt widzenia i wrażliwość, bo najważniejszy jest wspólny cel: dobra zmiana w sądownictwie i ufam, że na zasadzie mądrego, dobrego kompromisu i porozumienia uda się ją zawrzeć - zaznaczył Ziobro.

Nie ambicje osobiste się liczą, ale nasz wspólny cel - dodał.