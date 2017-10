Podczas najbliższej konwencji wyborczej Nowoczesnej w listopadzie zamierzam ubiegać się o fotel przewodniczącego partii - zapowiedział podczas konferencji prasowej w Szczecinie poseł Misiło.

Kiedy w kwietniu 2015 r. razem z Ryszardem Petru i 19 innymi wspaniałymi ludźmi zakładaliśmy Stowarzyszenie NowoczesnaPL głęboko wierzyliśmy, że to stowarzyszenie wraz ze wszystkimi partiami i środowiskami stojącymi wówczas po jasnej stronie mocy będą w stanie zatrzymać marsz Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Stało się niestety inaczej. PiS rządzi, PiS demoluje Rzeczpospolitą. Jarosław Kaczyński codziennie przekracza kolejny Rubikon - powiedział poseł Nowoczesnej.

Nie widzę światełka w tunelu. Jeśli opozycja: Nowoczesna, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, a nawet partia Razem i Sojusz Lewicy Demokratycznej nie zjednoczą się i wspólnie nie przeciwstawią się rzezimieszkom PiS-u, to przegramy kolejne wybory. PiS nadal będzie demolował Rzeczpospolitą - podkreślił.

Gospodarka, praworządność, samorząd. To filary mojej propozycji dla Nowoczesnej i Rzeczypospolitej na najbliższe lata. Staną się one realnym programem, tylko, gdy uwolnimy nasz kraj od rządów obecnej "złej zmiany". Wiem, jak to zrobić - czytamy w przekazanym mediom oświadczeniu Misiły.

Jak zaznacza poseł „ubieganie się o stanowisko lidera w tak bogatej w wybitne osobowości partii jak Nowoczesna, jest szczególnym wyzwaniem”. Pragnę z nową energią, przy Waszym wsparciu i zaangażowaniu odbudować zaufanie Polaków do Nowoczesnej - zwraca się Misiło do członków partii.

Nasza partia powinna scalać coraz liczniejsze ruchy społeczne broniące w Polsce demokrację, powinniśmy być bardziej otwarci na dialog z opozycją. Musimy wspólnie naprawić nasze państwo i przywrócić Polsce należny szacunek, inaczej nasze dzieci i wnuki nam tego nie wybaczą - pisze w oświadczeniu poseł.

Podczas regionalnej konwencji Nowoczesnej 1 października br. w Szczecinie Piotr Misiło stracił stanowisko lidera zachodniopomorskich struktur tej formacji. Nowym szefem zachodniopomorskiej Nowoczesnej został wybrany poseł Radosław Lubczyk, wybrany do Sejmu z okręgu koszalińskiego.

Piotr Misiło ukończył Wyższą Szkołą Humanistyczną oraz Uniwersytet Szczeciński. Był dyrektorem generalnym w Wydawnictwie Zachodniopomorskim Sp. z o.o., a także kierował wydziałem promocji Urzędu Gminy w Policach. Od 2004 do 2011 r. był dyrektorem zarządzającym w Platformie Mediowej Point Group są, która była wydawcą m.in. magazynów „Wprost”, „Film”, „Machina”. Misiło to były przewodniczący rady nadzorczej AWR Wprost Sp. z o.o. oraz manager w JW. Contraction SA. Od października 2015 poseł w izbie niższej. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Posleskiego Nowowczesnej.